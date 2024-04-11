https://ria.ru/20240411/vasilevskaya-1939293749.html

Первая белорусская космонавт стала Героем страны

Первая белорусская космонавт стала Героем страны - РИА Новости, 11.04.2024

Первая белорусская космонавт стала Героем страны

Первому в истории суверенной Белоруссии космонавту Марине Василевской присвоено звание героя страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:48

2024-04-11T11:48

2024-04-11T12:58

белоруссия

космос - риа наука

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934583408_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c24e20d279c29ba6c0b2a2e09e60ccf1.jpg

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Первому в истории суверенной Белоруссии космонавту Марине Василевской присвоено звание героя страны, передает корреспондент РИА Новости.Как было заявлено во время торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, соответствующее решение принял глава государства."За мужество, проявленное при осуществлении космического полета, значительный личный вклад в освоение космоса присвоить звание Героя Беларуси с вручением медали "Героя Беларуси" и удостоверения космонавта Марине Василевской", - было заявлено на церемонии.Во время церемонии награды получили и другие представители Белоруссии, вовлеченные в организацию полета первого белорусского космонавта. В частности, орденом Почета награжден председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков, медали "За трудовые заслуги" удостоен генеральный директор авиакомпании "Белавиа" (там работала бортпроводником Василевская) Игорь Чергинец. Благодарность президента Белоруссии была объявлена космонавту-дублеру Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности академии наук Ивану Буче.Василевская в ответном слове поблагодарила страну за высокую награду. "Заверяю, что я буду ответственно относиться ко всем вопросам данного проекта и уже в дальнейшем реализовать, возможно, какие-то дальнейшие космические проекты", - сказала она. Василевская добавила, что свой космический полет посвящает "родной Беларуси, своим любимым белорусам", которые ее поддерживали. Она подчеркнула, что во время космического полета были выполнены все эксперименты, которые было запланировано осуществить. Василевская добавила, что ее постполетная реабилитация продолжается, но она чувствует себя хорошо.Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240403/kikina-1937530301.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, космос - риа наука, александр лукашенко