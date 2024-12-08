https://ria.ru/20241208/siriya-1988021409.html

Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera

Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera - РИА Новости, 08.12.2024

Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera

Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:03

2024-12-08T17:03

2024-12-08T17:12

война в сирии

в мире

тартус (мухафаза)

обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает телеканал Al Jazeera."Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус", - говорится в сообщении телеканала.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск представителей группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241208/tsakhal-1988018105.html

тартус (мухафаза)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тартус (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024