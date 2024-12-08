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Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
17:03 08.12.2024 (обновлено: 17:12 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988021409.html
Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera
Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera - РИА Новости, 08.12.2024
Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera
Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:03
2024-12-08T17:12
война в сирии
в мире
тартус (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает телеканал Al Jazeera."Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус", - говорится в сообщении телеканала.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск представителей группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/tsakhal-1988018105.html
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Варвара Скокшина
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в мире, тартус (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Тартус (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera

Al Jazeera: сирийская оппозиция вошла в Тартус на побережье Средиземного моря

© AP Photo / Hussein MallaЧлен вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск представителей группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией
Вчера, 16:29
 
Война в СирииВ миреТартус (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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