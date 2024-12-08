Сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус, сообщил Al Jazeera
Al Jazeera: сирийская оппозиция вошла в Тартус на побережье Средиземного моря
© AP Photo / Hussein MallaЧлен вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада
© AP Photo / Hussein Malla
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус", - говорится в сообщении телеканала.
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Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск представителей группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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