https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

"Это лишь начало". Что происходит в Сирии

"Это лишь начало". Что происходит в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

"Это лишь начало". Что происходит в Сирии

Сирия переворачивает страницу своей истории: ушла целая эпоха. Правление семьи Асадов, которое продолжалось 54 года, завершилось. Отряды вооруженной оппозиции... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:18

2024-12-08T15:18

2024-12-08T20:05

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Сирия переворачивает страницу своей истории: ушла целая эпоха. Правление семьи Асадов, которое продолжалось 54 года, завершилось. Отряды вооруженной оппозиции контролируют Дамаск, а где находится глава государства — неизвестно. О том, как за полторы недели его противникам удалось добиться большего, чем за все 14 лет гражданской войны, какое будущее ожидает страну и как эти перемены отразятся на всем Ближнем Востоке, — в материале РИА Новости.Не наступление, а марш​Ситуация резко обострилась 27 ноября, когда поддерживаемые Турцией группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и "Сирийская национальная армия" начали операцию под названием "Сдерживание агрессии" в провинции Идлиб, которую они достаточно быстро взяли под контроль.Спустя два дня, 29 ноября, им удалось практически без боя занять один из важнейших городов на севере страны — Алеппо.Сопротивление проправительственных сил заключалось в нескольких попытках контратаковать при поддержке российских ВКС, однако значимых успехов им добиться не удалось. После этого вооруженная оппозиция продолжила продвижение к центральной части страны.Следующим пунктом на пути ХТШ* и их союзников стала Хама, которую также удалось захватить достаточно быстро — в город вошли уже 5 декабря, подавив очаговое сопротивление войск Асада.Параллельно активизировались антиправительственные силы и на юге страны — "Сирийская свободная армия", которую поддерживает Вашингтон. Им удалось взять под контроль провинции Деръа и Сувейда.Судьбу страны должно было решить противостояние в Хомсе. Этот город располагался на ключевой логистической артерии, соединяющей столицу с провинциями, где проживает алавитское меньшинство, к которому принадлежит и сам Асад, — Латакия и Тартус, расположенные на побережье Средиземного моря. Именно здесь расположены российские базы в Сирии. Однако серьезного сопротивления оппозиция не встретила. Вечером в субботу город перешел под ее контроль, а судьба Дамаска оказалась решена — столицу оппозиционеры захватили уже к утру воскресенья.Они выступили по телевидению, где объявили, что Башар Асад окончательно свергнут. Как заявило агентство Reuters, командование сирийской армии уже сообщило офицерам, что правление президента завершилось.Что с президентомДействующий премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начался новый этап. По его словам, в стране должны состояться выборы, а до этого момента он готов продолжать выполнять свои обязанности."У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас", — сказал он в интервью телеканалу Al-Arabiya, добавив, что в последний раз контактировал с главой государства в субботу.По информации Reuters, велика вероятность, что самолет Асада, на котором он покинул Дамаск, потерпел крушение. Агентство сообщает, что Ил-76 авиакомпании Syrian Air, вылетевший из столицы в 5:40 мск, пропал с радаров неподалеку от Хомса, при этом перед исчезновением он двигался на высоте 495 метров и с низкой скоростью, на которой самолет такого типа летать не может. В то же время Reuters отмечает, что нельзя исключать иной вариант развития событий: экипаж мог попросту выключить транспондер.Как заявил, в свою очередь, глава турецкого МИД Хакан Фидан, ему доподлинно не известно, где находится Башар Асад, однако предположил, что тот покинул территорию Сирии. По информации Bloomberg, накануне Асад связывался с избранным президентом США Дональдом Трампом через Объединенные Арабские Эмираты и был готов пойти на любые условия, которые позволили бы ему сохранить под своим контролем хотя бы часть страны. В частности, он предлагал отказаться от поддержки проиранских сил в регионе.По информации российского МИД, в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с участниками конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. В ведомстве подчеркнули, что Москва в этих переговорах не участвовала.При этом премьер-министр аль-Джаляли отметил, что часть правительства остается в стране и что ему удалось установить связь с лидером ХТШ* Абу Мухаммадом аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа), который руководит наступлением.Сам аль-Джулани в пятничном интервью CNN заявлял, что стране необходимо строительство полноценных общественных институтов, которое позволит преодолеть кризисный этап. Примечательно, что американские журналисты брали интервью у человека, за голову которого американские же спецслужбы обещают награду в десять миллионов долларов.По сообщениям очевидцев, после падения Дамаска началось мародерство, особенно в правительственном квартале столицы. В частности, разграбили посольство Ирана. По аналогичному сценарию развиваются события и в других подконтрольных вооруженной оппозиции городах. Также там начали отпускать заключенных из тюрем.Туманное будущееМомент для операции был выбран крайне удачно. Сама сирийская армия не сумела извлечь необходимых выводов из продолжающегося 14 лет конфликта и оказалась небоеспособной. Проиранские силы в регионе — в первую очередь "Хезболла" — сосредоточены на противостоянии Израилю и понесли существенные потери в ходе недавних боевых действий и продолжающихся ударов израильских ВВС. На фоне происходящих событий ЦАХАЛ развернула свои силы в буферной зоне у Голанских высот.Российские ВКС, в свою очередь, на протяжении всего наступления наносили удары по оппозиции.Перспективы дальнейшего развития событий остаются загадкой. Пока неясно, как именно будут выстраиваться взаимоотношения между различными оппозиционными силами."Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится — слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки. И потому самое тяжелое опять впереди", — заявил в разговоре с РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Пользующиеся поддержкой Турции ХТШ* и "Сирийская национальная армия" сумели найти общий язык, однако обе группировки враждебны по отношению к курдским "Силам демократической Сирии" на востоке страны, которые "курируются" Соединенными Штатами. В частности, между группировками уже начались столкновения в Манбидже, провинция Алеппо. СНА сообщает, что район на 80 процентов находится под ее контролем.При этом в Пентагоне заявили о том, что намерены сохранить свое военное присутствие на востоке страны. Также неясно, как будут выстраиваться отношения между проамериканскими силами "Сирийской свободной армии" на юге страны и ХТШ*, которая долгое время сотрудничала с ИГ* и "Аль-Каидой"*.В сложившейся ситуации неясно, сумеет ли переходное правительство обеспечить сохранение единого сирийского государства — и если нет, то каким будет выглядеть будущее Сирии.Есть вероятность, что для Турции, которая наряду с США выступила одним из локомотивов происходящих изменений, последствия могут обернуться серьезными проблемами на фоне усиления курдских сил.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20241208/siriya_onlayn-1987960739.html

https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988004142.html

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