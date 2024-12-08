https://ria.ru/20241208/siriya-1987950720.html

Al Mayadeen утверждает, что сирийские боевики заняли все районы города Хомс

Al Mayadeen утверждает, что сирийские боевики заняли все районы города Хомс - РИА Новости, 08.12.2024

Al Mayadeen утверждает, что сирийские боевики заняли все районы города Хомс

Сирийские боевики, войдя в город Хомс, заняли все его районы, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:24

2024-12-08T02:24

2024-12-08T08:56

война в сирии

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реджеп тайип эрдоган

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские боевики, войдя в город Хомс, заняли все его районы, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.Ранее турецкое госагентство Anadolu сообщало, что боевики контролируют центр Хомса. "Вооруженные группировки вошли в Хомс без какого-либо боя. Наши источники подтверждают, что они расположились во всех районах города", — говорится в сообщении телеканала. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к сирийской столице. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html

https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html

https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html

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хама (мухафаза)

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Сирийские военнослужащие покидают Департамент политической безопасности в Хомсе Сирийские военнослужащие покидают Департамент политической безопасности в Хомсе 2024-12-08T02:24 true PT0M36S

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в мире, хомс (город), хама (мухафаза), россия, реджеп тайип эрдоган, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024