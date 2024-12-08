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Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов - РИА Новости, 08.12.2024
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17:33 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/samolet-1988024541.html
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов - РИА Новости, 08.12.2024
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов
Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:33
2024-12-08T17:33
россия
астана
казахстан
виталий савельев
павел зарубин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане. "Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ. Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.
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россия, астана, казахстан, виталий савельев, павел зарубин, одкб
Россия, Астана, Казахстан, Виталий Савельев, Павел Зарубин, ОДКБ
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов

Савельев: почти 1000 самолетов планируют изготовить в России в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане.
"Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ.
Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.
Самолет - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Савельев рассказал, чем будут замещать выбывающие иностранные самолеты
6 ноября, 16:19
 
РоссияАстанаКазахстанВиталий СавельевПавел ЗарубинОДКБ
 
 
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