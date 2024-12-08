https://ria.ru/20241208/samolet-1988024541.html

Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов

Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов - РИА Новости, 08.12.2024

Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов

Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:33

2024-12-08T17:33

2024-12-08T17:33

россия

астана

казахстан

виталий савельев

павел зарубин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане. "Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ. Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.

https://ria.ru/20241106/layner-1982240083.html

россия

астана

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россия, астана, казахстан, виталий савельев, павел зарубин, одкб