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Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов - РИА Новости, 08.12.2024
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов
Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:33
2024-12-08T17:33
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане. "Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ. Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.
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россия, астана, казахстан, виталий савельев, павел зарубин, одкб
Россия, Астана, Казахстан, Виталий Савельев, Павел Зарубин, ОДКБ
Савельев рассказал о планах по изготовлению отечественных самолетов
Савельев: почти 1000 самолетов планируют изготовить в России в ближайшее время