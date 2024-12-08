https://ria.ru/20241208/protest-1987982258.html
Джеорджеску прибыл на избирательный участок в знак протеста
Джеорджеску прибыл на избирательный участок в знак протеста - РИА Новости, 08.12.2024
Джеорджеску прибыл на избирательный участок в знак протеста
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску прибыл на бывший избирательный участок в Могошоае (пригород Бухареста), он это сделал в знак протеста... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:24
2024-12-08T11:24
2024-12-08T11:24
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президентские выборы в румынии — 2024
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БУХАРЕСТ, 8 дек – РИА Новости. Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску прибыл на бывший избирательный участок в Могошоае (пригород Бухареста), он это сделал в знак протеста против отмены первого тура выборов главы страны, передает близкий к политику телеканал Realitatea. В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. "Сегодня день Конституции. Я пришел только с цветами и молитвой, потому что печально видеть, как уничтожаются ценности румын, их право на демократию и голосование. Это день траура по Конституции, которая больше не имеет силы. Я никого ни к чему не призываю — это момент тишины и размышлений", — цитирует Джеорджеску канал. Политик обвинил действующие власти в намеренном прерывании голосования в диаспоре, отметив, что, по данным, у него была поддержка более 80% избирателей за рубежом. "Никто не имеет права отменять волю народа. Девять человек не могут решать за 19 миллионов. Стратегия моя — это стратегия мира, и я всегда призывал народ к спокойствию", — сказал Джеорджеску. Кандидат в президенты отметил, что нынешняя политическая система, ориентированная на интересы партий, должна исчезнуть. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
https://ria.ru/20241208/dzheordzhesku-1987944229.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, марчел чолаку, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Бухарест, США, Марчел Чолаку, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джеорджеску прибыл на избирательный участок в знак протеста
Джеорджеску прибыл на избирательный участок в Могошоае в знак протеста