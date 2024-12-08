https://ria.ru/20241208/peterburg-1987981700.html

В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 08.12.2024

В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионер из Санкт-Петербурга после звонка "сотрудника правоохранительных органов" передал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей, полиция ищет... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:18

2024-12-08T11:18

2024-12-08T11:18

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга после звонка "сотрудника правоохранительных органов" передал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей, полиция ищет обманщиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 71-летний житель одного из домов на улице Ленсовета обратился в полицию Московского района Петербурга накануне. "(Заявитель сообщил - ред.), что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, представившись "сотрудником правоохранительных органов", сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пожилого мужчину снять оставшиеся денежные средства со своих счетов и передать их курьеру для обеспечения сохранности", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, пожилой мужчина за несколько встреч у парадной своего дома передал курьеру в общей сложности 22 300 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), идет розыск фигурантов.

https://ria.ru/20241202/telegram-1986784176.html

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия