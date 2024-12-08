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В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 08.12.2024
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11:18 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/peterburg-1987981700.html
В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников
В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 08.12.2024
В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников
Пенсионер из Санкт-Петербурга после звонка "сотрудника правоохранительных органов" передал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей, полиция ищет... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:18
2024-12-08T11:18
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга после звонка "сотрудника правоохранительных органов" передал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей, полиция ищет обманщиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 71-летний житель одного из домов на улице Ленсовета обратился в полицию Московского района Петербурга накануне. "(Заявитель сообщил - ред.), что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, представившись "сотрудником правоохранительных органов", сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пожилого мужчину снять оставшиеся денежные средства со своих счетов и передать их курьеру для обеспечения сохранности", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, пожилой мужчина за несколько встреч у парадной своего дома передал курьеру в общей сложности 22 300 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), идет розыск фигурантов.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге пенсионер потерял более 22 миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге пенсионер отдал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга после звонка "сотрудника правоохранительных органов" передал курьеру мошенников более 22 миллионов рублей, полиция ищет обманщиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 71-летний житель одного из домов на улице Ленсовета обратился в полицию Московского района Петербурга накануне.
Взлом - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
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"(Заявитель сообщил - ред.), что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, представившись "сотрудником правоохранительных органов", сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пожилого мужчину снять оставшиеся денежные средства со своих счетов и передать их курьеру для обеспечения сохранности", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, пожилой мужчина за несколько встреч у парадной своего дома передал курьеру в общей сложности 22 300 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), идет розыск фигурантов.
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