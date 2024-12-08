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В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ
В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2024
В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ
Все участники мероприятий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Москву, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:38
2024-12-08T15:38
2024-12-08T15:38
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Все участники мероприятий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Москву, сообщается на сайте Госдумы. "Все участники мероприятий, запланированных в рамках проведения Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, прибыли в Москву. Это представители законодательных органов Беларуси, Казахстана, Киргизии. Ранее в субботу в Москву прилетела делегация Таджикистана", - сказано в сообщении. Уточняется, что 9 декабря на площадке Государственной Думы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет заседание Совета ПА ОДКБ и семнадцатое пленарное заседание Ассамблеи. На сайте отмечается, что в аэропорту делегацию Республики Беларусь во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко встретила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, делегацию Республики Казахстан во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым встретил первый зампред ГД Александр Жуков, а делегацию Киргизской Республики во главе с председателем Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым встретил вице-спикер Думы Владислав Даванков. Кроме того сообщается, что в воскресенье парламентарии посетят Музей Победы на Поклонной горе.
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москва, белоруссия, казахстан, вячеслав володин, анна кузнецова, ерлан кошанов, госдума рф, одкб, музей победы, россия
Москва, Белоруссия, Казахстан, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Ерлан Кошанов, Госдума РФ, ОДКБ, Музей Победы, Россия
В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ
Все участники мероприятий Парламентской Ассамблеи ОДКБ прибыли в Москву