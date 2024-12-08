https://ria.ru/20241208/odkb-1988012825.html

В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ

В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2024

В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ

Все участники мероприятий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Москву, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:38

2024-12-08T15:38

2024-12-08T15:38

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Все участники мероприятий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Москву, сообщается на сайте Госдумы. "Все участники мероприятий, запланированных в рамках проведения Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, прибыли в Москву. Это представители законодательных органов Беларуси, Казахстана, Киргизии. Ранее в субботу в Москву прилетела делегация Таджикистана", - сказано в сообщении. Уточняется, что 9 декабря на площадке Государственной Думы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет заседание Совета ПА ОДКБ и семнадцатое пленарное заседание Ассамблеи. На сайте отмечается, что в аэропорту делегацию Республики Беларусь во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко встретила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, делегацию Республики Казахстан во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым встретил первый зампред ГД Александр Жуков, а делегацию Киргизской Республики во главе с председателем Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым встретил вице-спикер Думы Владислав Даванков. Кроме того сообщается, что в воскресенье парламентарии посетят Музей Победы на Поклонной горе.

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