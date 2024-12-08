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Сирийские курды повысят уровень боеготовности - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
08:07 08.12.2024 (обновлено: 08:20 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/kurdy-1987964328.html
Сирийские курды повысят уровень боеготовности
Сирийские курды повысят уровень боеготовности - РИА Новости, 08.12.2024
Сирийские курды повысят уровень боеготовности
Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального на фоне продвижения... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:07
2024-12-08T08:20
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального на фоне продвижения боевиков в стране."В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Сирии мы в демократической автономной администрации на северо-востоке Сирии призываем своих сыновей, дочерей, силы внутренней безопасности, силы народной самообороны и все наши институты, партии и организации к повышению уровня боеготовности до максимального", - говорится в заявлении курдской автономной администрации.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.В ночь на воскресенье турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Под утро телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними. Сирийская радиостанция Sham FM сообщала, что в Дамаске были слышны взрывы.Позднее саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его. Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские курды повысят уровень боеготовности

Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального на фоне продвижения боевиков в стране.
"В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Сирии мы в демократической автономной администрации на северо-востоке Сирии призываем своих сыновей, дочерей, силы внутренней безопасности, силы народной самообороны и все наши институты, партии и организации к повышению уровня боеготовности до максимального", - говорится в заявлении курдской автономной администрации.
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Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
В ночь на воскресенье турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Под утро телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними. Сирийская радиостанция Sham FM сообщала, что в Дамаске были слышны взрывы.
Позднее саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его. Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.
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