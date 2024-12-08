Сирийские курды повысят уровень боеготовности
Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального на фоне продвижения боевиков в стране.
"В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Сирии мы в демократической автономной администрации на северо-востоке Сирии призываем своих сыновей, дочерей, силы внутренней безопасности, силы народной самообороны и все наши институты, партии и организации к повышению уровня боеготовности до максимального", - говорится в заявлении курдской автономной администрации.
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7 декабря, 23:46
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
В ночь на воскресенье турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Под утро телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними. Сирийская радиостанция Sham FM сообщала, что в Дамаске были слышны взрывы.
Позднее саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его. Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.