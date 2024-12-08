https://ria.ru/20241208/krym-1988006019.html

В Крыму назвали условия для мирного соглашения по Украине

В Крыму назвали условия для мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 08.12.2024

В Крыму назвали условия для мирного соглашения по Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России могли бы стать... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:50

2024-12-08T14:50

2024-12-08T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России могли бы стать приемлемыми условиями для мирного соглашения по Украине. "Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но нет гарантий, что может быть достигнут прочный и стабильный мир. Еще есть силы, заинтересованные в дальнейшем нагнетании конфликта в формате управляемого хаоса. Но нам нужно не упустить шанс на мир, сформировать выгодные для нас условия, включая гарантии безопасности, признание новых регионов, снятие санкций", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США сформировала возможность урегулирования украинского конфликта, и инициативы Владимира Зеленского о проведении второго "саммита мира", теперь уже с участием России, не имеют к этому никакого отношения. Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй так называемый "саммит мира" по Украине. "Ситуация на поле боя складывается не в пользу банды Зеленского, а значит она будет делать всё, чтобы затянуть конфликт. И союзники в этом у неё есть как в Европе, так и за океаном. Но мир на выгодных для России условиях возможен. Политически только так мы можем продиктовать Западу свои условия", - сказал Константинов. По его мнению, сейчас ситуация с украинским конфликтом находимся на развилке, поэтому для России крайне желательно накануне возможных переговоров максимально усилить переговорную позицию. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

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https://ria.ru/20241129/peregovory-1986569403.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, владимир константинов, нато, вооруженные силы украины