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Президент Южной Кореи уволил первого замглавы разведки - РИА Новости, 08.12.2024
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13:11 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/koreya-1987993462.html
Президент Южной Кореи уволил первого замглавы разведки
Президент Южной Кореи уволил первого замглавы разведки - РИА Новости, 08.12.2024
Президент Южной Кореи уволил первого замглавы разведки
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уволил первого заместителя главы Национальной разведывательной службы (НРС) Хон Чжан Вона, ранее заявившего о получении во... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:11
2024-12-08T13:11
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СЕУЛ, 8 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уволил первого заместителя главы Национальной разведывательной службы (НРС) Хон Чжан Вона, ранее заявившего о получении во время действия военного положения приказа арестовать главных политических деятелей страны, сообщило агентство Рёнхап. "Национальная разведывательная служба сегодня сообщила, что 6 декабря назначила вместо Хон Чжан Вона новым первым заместителем специального помощника (главы НРС - ред.) О Хо Ёна", - пишет агентство. Согласно объяснению разведслужбы, причиной для увольнения Хон Чжан Вона стала его рекомендация руководителю НРС Чо Тхэ Ёну после отмены военного положения позвонить лидеру оппозиции Ли Чжэ Мёну. Глава службы посчитал это "нарушением политической нейтральности" и предложил президенту сменить своего зама, что и было сделано. Ранее первый заместитель главы НРС Хон Чжан Вон сообщил членам парламентского комитета по разведке, что вскоре после объявления о введении военного положения президент позвонил ему и приказал, "используя эту возможность, всех схватить и обработать". По словам замглавы разведки, Юн Сок Ёль пообещал дать НРС "право проведения расследований против коммунистов", и дал указания в первую очередь оказать "безоговорочную поддержку" командованию контрразведки любыми материальными и человеческими ресурсами. Затем ему позвонил сам глава командования Ё Ин Хён и передал указания президента, зачитав список тех, кого нужно арестовать и попросил отслеживать их местоположение для задержания специальными группами захвата. По словам Хон Чжан Вона, в числе людей, подлежащих аресту, были названы спикер парламента, председатели правящей и оппозиционных партий, глава парламентского комитета по законодательству, бывшие председатели и судьи верховного суда, известные журналисты, активисты и лидеры профсоюзов. Как отмечает Рёнхап, все они были политическими оппонентами президента. Замруководителя разведки также сообщил, что глава командования контрразведки сообщил ему, что все указанные лица будут последовательно задержаны, заключены на территории объектов командования и допрошены. По словам Хона, после этого состоялось заседание руководителей НРС, на котором глава службы Чо Тхэ Ён, услышав отчет с поступившими указаниями президента предложил "обсудить это завтра утром". После того, как военное положение по требованию парламента было отменено, глава разведки, как утверждает Хон Чжан Вон, получил от президента распоряжение "немедленно уволить" своего зама, и он написал заявление об увольнении, но на следующее утро оно было отклонено, чтобы "заткнуть ему рот". Чо Тхэ Ён, в свою очередь, заявил, что НРС во время военного положения не осуществляло никаких действий или мер для ареста политиков, и если бы и были какие-то распоряжения, то они поступили бы главе разведслужбы, а не другим людям. Он также указал, что у разведки нет прав проводить расследования и, соответственно, нет сотрудников, которые могли бы помочь с арестом. По словам Чо Тхэ Ёна, он не получал указаний из администрации президента уволить своего зама, а сам решил предложить президенту сделать это из-за его слов, нарушающих "политическую нейтральность в столь серьезное время, когда НРС должна сосредоточиться на своих основных обязанностях". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
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в мире, справки, южная корея, юн сок ель
В мире, Справки, Южная Корея, Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи уволил первого замглавы разведки

Президент Южной Кореи уволил замглавы Национальной разведки Хон Чжан Вона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 8 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уволил первого заместителя главы Национальной разведывательной службы (НРС) Хон Чжан Вона, ранее заявившего о получении во время действия военного положения приказа арестовать главных политических деятелей страны, сообщило агентство Рёнхап.
"Национальная разведывательная служба сегодня сообщила, что 6 декабря назначила вместо Хон Чжан Вона новым первым заместителем специального помощника (главы НРС - ред.) О Хо Ёна", - пишет агентство.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента
Вчера, 09:51
Согласно объяснению разведслужбы, причиной для увольнения Хон Чжан Вона стала его рекомендация руководителю НРС Чо Тхэ Ёну после отмены военного положения позвонить лидеру оппозиции Ли Чжэ Мёну. Глава службы посчитал это "нарушением политической нейтральности" и предложил президенту сменить своего зама, что и было сделано.
Ранее первый заместитель главы НРС Хон Чжан Вон сообщил членам парламентского комитета по разведке, что вскоре после объявления о введении военного положения президент позвонил ему и приказал, "используя эту возможность, всех схватить и обработать". По словам замглавы разведки, Юн Сок Ёль пообещал дать НРС "право проведения расследований против коммунистов", и дал указания в первую очередь оказать "безоговорочную поддержку" командованию контрразведки любыми материальными и человеческими ресурсами. Затем ему позвонил сам глава командования Ё Ин Хён и передал указания президента, зачитав список тех, кого нужно арестовать и попросил отслеживать их местоположение для задержания специальными группами захвата.
По словам Хон Чжан Вона, в числе людей, подлежащих аресту, были названы спикер парламента, председатели правящей и оппозиционных партий, глава парламентского комитета по законодательству, бывшие председатели и судьи верховного суда, известные журналисты, активисты и лидеры профсоюзов. Как отмечает Рёнхап, все они были политическими оппонентами президента.
Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту
7 декабря, 16:58
Замруководителя разведки также сообщил, что глава командования контрразведки сообщил ему, что все указанные лица будут последовательно задержаны, заключены на территории объектов командования и допрошены. По словам Хона, после этого состоялось заседание руководителей НРС, на котором глава службы Чо Тхэ Ён, услышав отчет с поступившими указаниями президента предложил "обсудить это завтра утром". После того, как военное положение по требованию парламента было отменено, глава разведки, как утверждает Хон Чжан Вон, получил от президента распоряжение "немедленно уволить" своего зама, и он написал заявление об увольнении, но на следующее утро оно было отклонено, чтобы "заткнуть ему рот".
Чо Тхэ Ён, в свою очередь, заявил, что НРС во время военного положения не осуществляло никаких действий или мер для ареста политиков, и если бы и были какие-то распоряжения, то они поступили бы главе разведслужбы, а не другим людям. Он также указал, что у разведки нет прав проводить расследования и, соответственно, нет сотрудников, которые могли бы помочь с арестом. По словам Чо Тхэ Ёна, он не получал указаний из администрации президента уволить своего зама, а сам решил предложить президенту сделать это из-за его слов, нарушающих "политическую нейтральность в столь серьезное время, когда НРС должна сосредоточиться на своих основных обязанностях".
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали, сообщило YNA
Вчера, 04:19
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Часть персонала администрации президента Южной Кореи подала в отставку
4 декабря, 03:57
 
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