https://ria.ru/20241208/koreya-1987974616.html

Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента

Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента - РИА Новости, 08.12.2024

Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента

Прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, передает... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:51

2024-12-08T09:51

2024-12-08T09:51

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СЕУЛ, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, передает агентство Ренхап. "Были поданы многочисленные жалобы, и в настоящее время проводится расследование в соответствии с процедурой", - заявил Пак Се Хён, возглавляющий специальный штаб по расследованию инцидента с кратковременным введением военного положения. Пак Се Хён заявил, что прокуратура расследует выдвинутые против Юна обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html

https://ria.ru/20241207/prezident-1987908660.html

https://ria.ru/20241208/koreya-1987956181.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее