https://ria.ru/20241208/koreya-1987974616.html
Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента
Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента - РИА Новости, 08.12.2024
Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента
Прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, передает... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:51
2024-12-08T09:51
2024-12-08T09:51
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СЕУЛ, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, передает агентство Ренхап. "Были поданы многочисленные жалобы, и в настоящее время проводится расследование в соответствии с процедурой", - заявил Пак Се Хён, возглавляющий специальный штаб по расследованию инцидента с кратковременным введением военного положения. Пак Се Хён заявил, что прокуратура расследует выдвинутые против Юна обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html
https://ria.ru/20241207/prezident-1987908660.html
https://ria.ru/20241208/koreya-1987956181.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения против президента
Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения президента в госизмене
СЕУЛ, 8 дек - РИА Новости.
Прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, передает агентство Ренхап
.
"Были поданы многочисленные жалобы, и в настоящее время проводится расследование в соответствии с процедурой", - заявил Пак Се Хён, возглавляющий специальный штаб по расследованию инцидента с кратковременным введением военного положения.
Пак Се Хён заявил, что прокуратура расследует выдвинутые против Юна обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила
", контролирующей в парламенте 108 мест.
11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.