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Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали, сообщило YNA

Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали, сообщило YNA - РИА Новости, 08.12.2024

Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали, сообщило YNA

Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, ранее предложившего президенту страны Юн Сок Ёлю ввести военное положение, передает... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T04:19

2024-12-08T04:19

2024-12-08T09:25

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, ранее предложившего президенту страны Юн Сок Ёлю ввести военное положение, передает Рёнхап.По данным агентства, экс-чиновника задержали по подозрению в государственной измене."Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна в воскресенье на фоне расследования предполагаемой государственной измены после <...> объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения", — говорится в сообщении.Попытка импичмента президента Южной КореиПрезидент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент Объединенную демократическую партию, объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима".Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявил чрезвычайное военное положение. Командование военного положения в числе прочего оно запретило работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим.К Национальному собранию отправили армейский спецназ, который попытался заблокировать подступы к зданию, но значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент. Их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом.В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за шесть часов.Позднее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Однако в субботу Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента Юн Сок Ёля.

https://ria.ru/20241207/prezident-1987908660.html

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южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, в мире