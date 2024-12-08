https://ria.ru/20241208/izrail-1987972773.html

Израильские танки вошли в буферную зону на границе с Сирией

Израильские танки вошли в буферную зону на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024

Израильские танки вошли в буферную зону на границе с Сирией

Израильские танки утром в воскресенье вошли в буферную зону на границе с Сирией с целью укрепления обороны Голанских высот на фоне событий в соседней стране,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:38

2024-12-08T09:38

2024-12-08T09:39

в мире

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израильские танки утром в воскресенье вошли в буферную зону на границе с Сирией с целью укрепления обороны Голанских высот на фоне событий в соседней стране, сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в Сирии. "Согласно сообщениям, в связи с события в стране (Сирии - ред.) силы ЦАХАЛ начали реорганизацию в районе города Кунейтра. Создаются позиции в буферной зоне, чтобы усилить оборону на Голанских высотах", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Накануне вечером глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные должны проводить оценку ситуации на Голанских высотах каждые несколько часов. "Основное внимание уделяется наблюдению за перемещениями и интересами Ирана, что является нашим главным приоритетом. Вторичное внимание уделяется местным группировкам, которые берут под контроль территории, и оценке их действий ... чтобы они ошибочно не направляли свои действия против нас. Если такое ... действительно произойдет, то последует наступательный ответ, подкрепленный очень сильными оборонительными действиями", - заявил Халеви. В ночь на воскресенье турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа. Под утро телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними. Сирийская радиостанция Sham FM сообщала, что в Дамаске были слышны взрывы. Позднее саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его. Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.

https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html

https://ria.ru/20241208/siriya_onlayn-1987960739.html

сирия

хомс (город)

дамаск (город)

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в мире, сирия, хомс (город), дамаск (город), реджеп тайип эрдоган, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024