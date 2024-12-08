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В Госдуме рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники - РИА Новости, 08.12.2024
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02:30 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/gosduma-1987951207.html
В Госдуме рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
В Госдуме рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники - РИА Новости, 08.12.2024
В Госдуме рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:30
2024-12-08T02:30
общество
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Вопрос оплаты труда в январские праздничные дни вызывает немало вопросов как у сотрудников, так и у работодателей. В первую очередь стоит понимать, что законодательство Российской Федерации чётко регулирует этот вопрос. Согласно статье 112 Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час", - сказал Гаврилов. По его словам, для сотрудников, получающих оклад, это может означать дополнительную оплату сверх установленной месячной нормы рабочего времени, если работа в праздники выходит за пределы нормы, работнику оплачиваются дополнительные часы или дни по двойной ставке. Депутат отметил, что если работа уложилась в месячную норму, то оплата производится по одинарной ставке, без учёта сверхурочной надбавки. "Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник", - рассказал парламентарий. Гаврилов напомнил, что законодательство также предусматривает альтернативу: если сотрудник предпочитает получить дополнительный день отдыха вместо двойной оплаты, такой отгул предоставляется по согласованию с работодателем, однако в этом случае работа в праздничный день оплачивается по обычной ставке, а день отдыха не подлежит оплате. "Если же работодатель отказывается выполнить свои обязательства по оплате праздничной работы, сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Такие нарушения могут привести к административным штрафам для организации и её должностных лиц. Именно поэтому работодатели, заинтересованные в соблюдении законодательства, стараются корректно рассчитывать оплату за январские праздники", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241207/gosduma-1987844500.html
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общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

Депутат Гаврилов: работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Вопрос оплаты труда в январские праздничные дни вызывает немало вопросов как у сотрудников, так и у работодателей. В первую очередь стоит понимать, что законодательство Российской Федерации чётко регулирует этот вопрос. Согласно статье 112 Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час", - сказал Гаврилов.
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По его словам, для сотрудников, получающих оклад, это может означать дополнительную оплату сверх установленной месячной нормы рабочего времени, если работа в праздники выходит за пределы нормы, работнику оплачиваются дополнительные часы или дни по двойной ставке. Депутат отметил, что если работа уложилась в месячную норму, то оплата производится по одинарной ставке, без учёта сверхурочной надбавки.
"Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник", - рассказал парламентарий.
Гаврилов напомнил, что законодательство также предусматривает альтернативу: если сотрудник предпочитает получить дополнительный день отдыха вместо двойной оплаты, такой отгул предоставляется по согласованию с работодателем, однако в этом случае работа в праздничный день оплачивается по обычной ставке, а день отдыха не подлежит оплате.
"Если же работодатель отказывается выполнить свои обязательства по оплате праздничной работы, сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Такие нарушения могут привести к административным штрафам для организации и её должностных лиц. Именно поэтому работодатели, заинтересованные в соблюдении законодательства, стараются корректно рассчитывать оплату за январские праздники", - подчеркнул он.
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