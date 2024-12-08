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В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции

В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024

В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции

У здания, где находится Почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге, появился самодельный на вид флаг, напоминающий знамя, которое использует сирийская оппозиция,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:03

2024-12-08T23:03

2024-12-08T23:07

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обострение ситуации в сирии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. У здания, где находится Почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге, появился самодельный на вид флаг, напоминающий знамя, которое использует сирийская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время на флагшток на веревочках прикреплен "флаг", который, по всей вероятности, сделан из бумаги или картона. Он изображает зелено-бело-черное знамя с тремя звездами, которое использует оппозиция в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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россия, москва, сирия, башар асад, война в сирии, санкт-петербург, обострение ситуации в сирии — 2024