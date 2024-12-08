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В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
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23:03 08.12.2024 (обновлено: 23:07 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/flag-1988057331.html
В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции
В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции
У здания, где находится Почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге, появился самодельный на вид флаг, напоминающий знамя, которое использует сирийская оппозиция,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:03
2024-12-08T23:07
россия
москва
сирия
башар асад
война в сирии
санкт-петербург
обострение ситуации в сирии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. У здания, где находится Почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге, появился самодельный на вид флаг, напоминающий знамя, которое использует сирийская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время на флагшток на веревочках прикреплен "флаг", который, по всей вероятности, сделан из бумаги или картона. Он изображает зелено-бело-черное знамя с тремя звездами, которое использует оппозиция в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/oon-1988043900.html
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россия, москва, сирия, башар асад, война в сирии, санкт-петербург, обострение ситуации в сирии — 2024
Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Война в Сирии, Санкт-Петербург, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Петербурге у почетного консульства Сирии появился флаг оппозиции

В Петербурге у почетного консульства Сирии появился самодельный флаг оппозиции

© РИА Новости У почетного консульства Сирии в Петербурге появился самодельный "флаг" оппозиции
 У почетного консульства Сирии в Петербурге появился самодельный флаг оппозиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости
У почетного консульства Сирии в Петербурге появился самодельный "флаг" оппозиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. У здания, где находится Почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге, появился самодельный на вид флаг, напоминающий знамя, которое использует сирийская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на флагшток на веревочках прикреплен "флаг", который, по всей вероятности, сделан из бумаги или картона. Он изображает зелено-бело-черное знамя с тремя звездами, которое использует оппозиция в Сирии.
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии
Вчера, 20:16
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной
Вчера, 18:42
 
РоссияМоскваСирияБашар АсадВойна в СирииСанкт-ПетербургОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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