https://ria.ru/20241208/erdogan-1988051257.html

Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган

Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2024

Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут "очень важными" для мира и Турции, Анкара предпринимает шаги исходя из этого,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:41

2024-12-08T21:41

2024-12-08T22:15

война в сирии

турция

реджеп тайип эрдоган

сирия

в мире

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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут "очень важными" для мира и Турции, Анкара предпринимает шаги исходя из этого, однако политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь."Администрация (победившего на выборах президента Дональда) Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом", - сказал турецкий лидер на встрече с молодежью в Газиантепе, видео со встречи передает гостелеканал TRT Haber.

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турция

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, реджеп тайип эрдоган, сирия, в мире