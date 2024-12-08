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Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
21:41 08.12.2024 (обновлено: 22:15 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/erdogan-1988051257.html
Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган
Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2024
Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут "очень важными" для мира и Турции, Анкара предпринимает шаги исходя из этого,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:41
2024-12-08T22:15
война в сирии
турция
реджеп тайип эрдоган
сирия
в мире
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут "очень важными" для мира и Турции, Анкара предпринимает шаги исходя из этого, однако политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь."Администрация (победившего на выборах президента Дональда) Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом", - сказал турецкий лидер на встрече с молодежью в Газиантепе, видео со встречи передает гостелеканал TRT Haber.
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турция, реджеп тайип эрдоган, сирия, в мире
Война в Сирии, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, В мире
Ближайшие месяцы будут очень важными для мира и Турции, заявил Эрдоган

TRT Haber: Эрдоган считает ближайшие 2-3 месяца очень важными для мира и Турции

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут "очень важными" для мира и Турции, Анкара предпринимает шаги исходя из этого, однако политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь.
«
"Администрация (победившего на выборах президента Дональда) Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом", - сказал турецкий лидер на встрече с молодежью в Газиантепе, видео со встречи передает гостелеканал TRT Haber.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Вчера, 09:52
 
Война в СирииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирияВ мире
 
 
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