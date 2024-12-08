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Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024
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13:15 08.12.2024 (обновлено: 13:18 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/boeviki-1987993707.html
Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Вооруженная оппозиция ворвалась в иранское посольство в Дамаске на фоне заявлений об установлении контроля над сирийской столицей, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:15
2024-12-08T13:18
в мире
сирия
дамаск (город)
иран
касем сулеймани
хасан насрулла
корпус стражей исламской революции
хезболла
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженная оппозиция ворвалась в иранское посольство в Дамаске на фоне заявлений об установлении контроля над сирийской столицей, сообщили в воскресенье арабские и иранские СМИ. Накануне Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, сообщила, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления боевиков на Дамаск. "Иранское посольство в Дамаске подверглось штурму после захвата Сирии боевиками", - сообщило иранское агентство Press TV. Телеканал Al-Arabiya в воскресенье утром транслировал кадры, на которых ворвавшиеся в здание дипмиссии представители вооруженной оппозиции громили здание посольства. На кадрах они разбивают окна, разбрасывают документы и выносят из здания дипмиссии мебель и прочие ценности. Ранее в соцсетях появились видео, на которых оппозиционеры срывали с фасада здания дипмиссии плакат с портретами убитых командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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сирия
дамаск (город)
иран
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4.7
96
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в мире, сирия, дамаск (город), иран, касем сулеймани, хасан насрулла, корпус стражей исламской революции, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Дамаск (город), Иран, Касем Сулеймани, Хасан Насрулла, Корпус стражей исламской революции, Хезболла, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ

Press TV: вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Дамаске

© Getty Images / Mustafa Hac Omer / AnadoluОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / Anadolu
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженная оппозиция ворвалась в иранское посольство в Дамаске на фоне заявлений об установлении контроля над сирийской столицей, сообщили в воскресенье арабские и иранские СМИ.
Накануне Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, сообщила, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления боевиков на Дамаск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
"Иранское посольство в Дамаске подверглось штурму после захвата Сирии боевиками", - сообщило иранское агентство Press TV.
Телеканал Al-Arabiya в воскресенье утром транслировал кадры, на которых ворвавшиеся в здание дипмиссии представители вооруженной оппозиции громили здание посольства. На кадрах они разбивают окна, разбрасывают документы и выносят из здания дипмиссии мебель и прочие ценности.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых оппозиционеры срывали с фасада здания дипмиссии плакат с портретами убитых командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Вчера, 12:10
 
В миреСирияДамаск (город)ИранКасем СулейманиХасан НасруллаКорпус стражей исламской революцииХезболлаОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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