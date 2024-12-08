https://ria.ru/20241208/boeviki-1987993707.html

Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ

Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024

Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ

Вооруженная оппозиция ворвалась в иранское посольство в Дамаске на фоне заявлений об установлении контроля над сирийской столицей, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:15

2024-12-08T13:15

2024-12-08T13:18

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хасан насрулла

корпус стражей исламской революции

хезболла

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженная оппозиция ворвалась в иранское посольство в Дамаске на фоне заявлений об установлении контроля над сирийской столицей, сообщили в воскресенье арабские и иранские СМИ. Накануне Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, сообщила, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления боевиков на Дамаск. "Иранское посольство в Дамаске подверглось штурму после захвата Сирии боевиками", - сообщило иранское агентство Press TV. Телеканал Al-Arabiya в воскресенье утром транслировал кадры, на которых ворвавшиеся в здание дипмиссии представители вооруженной оппозиции громили здание посольства. На кадрах они разбивают окна, разбрасывают документы и выносят из здания дипмиссии мебель и прочие ценности. Ранее в соцсетях появились видео, на которых оппозиционеры срывали с фасада здания дипмиссии плакат с портретами убитых командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), иран, касем сулеймани, хасан насрулла, корпус стражей исламской революции, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024