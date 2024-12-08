Вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Press TV: вооруженная оппозиция ворвалась в посольство Ирана в Дамаске
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / AnadoluОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / Anadolu
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженная оппозиция ворвалась в иранское посольство в Дамаске на фоне заявлений об установлении контроля над сирийской столицей, сообщили в воскресенье арабские и иранские СМИ.
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"Иранское посольство в Дамаске подверглось штурму после захвата Сирии боевиками", - сообщило иранское агентство Press TV.
Телеканал Al-Arabiya в воскресенье утром транслировал кадры, на которых ворвавшиеся в здание дипмиссии представители вооруженной оппозиции громили здание посольства. На кадрах они разбивают окна, разбрасывают документы и выносят из здания дипмиссии мебель и прочие ценности.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых оппозиционеры срывали с фасада здания дипмиссии плакат с портретами убитых командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насрулла.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России