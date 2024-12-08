"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу
Anadolu: "Сирийская национальная армия" движется к занятому курдами Манбиджу
© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района, сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Сирийская национальная армия" контролирует 80% района Манбидж. От боевиков "Рабочей партии Курдистана" освобождены деревни Урейме и Ум-Дадат", - сообщило агентство.
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Источник сообщил, что в рамках операции по курдским отрядам наносятся также авиаудары.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в ноябре 2022 года заявлял, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.
* Террористическая организация, запрещена в России