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"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:41 08.12.2024 (обновлено: 13:51 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/armiya-1987997598.html
"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу
"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу - РИА Новости, 08.12.2024
"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу
Поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района, сообщает... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:41
2024-12-08T13:51
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района, сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности."Сирийская национальная армия" контролирует 80% района Манбидж. От боевиков "Рабочей партии Курдистана" освобождены деревни Урейме и Ум-Дадат", - сообщило агентство.Источник сообщил, что в рамках операции по курдским отрядам наносятся также авиаудары.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в ноябре 2022 года заявлял, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html
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в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, турция
Война в Сирии, В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Турция
"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу

Anadolu: "Сирийская национальная армия" движется к занятому курдами Манбиджу

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района, сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Сирийская национальная армия" контролирует 80% района Манбидж. От боевиков "Рабочей партии Курдистана" освобождены деревни Урейме и Ум-Дадат", - сообщило агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
Источник сообщил, что в рамках операции по курдским отрядам наносятся также авиаудары.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в ноябре 2022 года заявлял, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.
* Террористическая организация, запрещена в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Вчера, 12:10
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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