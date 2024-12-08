https://ria.ru/20241208/armiya-1987997598.html

"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу

"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу - РИА Новости, 08.12.2024

"Сирийская национальная армия" движется к Манбиджу

Поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района, сообщает... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:41

2024-12-08T13:41

2024-12-08T13:51

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района, сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности."Сирийская национальная армия" контролирует 80% района Манбидж. От боевиков "Рабочей партии Курдистана" освобождены деревни Урейме и Ум-Дадат", - сообщило агентство.Источник сообщил, что в рамках операции по курдским отрядам наносятся также авиаудары.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в ноябре 2022 года заявлял, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Варвара Скокшина

в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, турция