https://ria.ru/20241208/almazy-1987965014.html

Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко сократились

Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко сократились - РИА Новости, 08.12.2024

Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко сократились

Доходы крупных экспортеров алмазов в мире сократились в этом году в среднем на четверть на фоне обвала цен на эти драгоценные камни, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:17

2024-12-08T08:17

2024-12-08T08:17

экономика

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ботсвана

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Доходы крупных экспортеров алмазов в мире сократились в этом году в среднем на четверть на фоне обвала цен на эти драгоценные камни, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Наиболее сильное падение доходов от поставок алмазов и бриллиантов на мировые рынки у Канады: согласно данным платформы ООН Comtrade, за восемь месяцев текущего года ее экспорт рухнул вдвое, до 541 миллиона долларов с 1,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В то же время экспорт Ботсваны, которая в прошлом году добывала почти четверть всех алмазов в мире, за девять месяцев текущего года упал сразу в 1,8 раза, до 2,3 миллиарда долларов. Остальные поставщики зафиксировали падение алмазного экспорта в среднем на четверть. Так, проставки из ЮАР за девять месяцев сократились на 29% - до 1,15 миллиарда долларов, а США - на 27%, до 9,9 миллиарда долларов. Продажи ЕС на иностранные рынки упали до 5,2 миллиарда долларов с 7 миллиардов, а Израиля - до 4,4 миллиарда долларов с 5,7 миллиарда. Наименьшее сокращение доходов от экспорта алмазов и бриллиантов зафиксировала Индия: по данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), поставки на мировые рынки алмазов и бриллиантов за девять месяцев текущего года составили 19,2 миллиарда долларов, что на 18% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Крупнейшие в мире экспортер алмазов ОАЭ и "добытчик" Россия статистку по экспорту не публикуют, но из данных по закупкам отдельных стран видно, что и у них есть сокращение. В целом же алмазный экспорт вышеназванных стран составил 42,7 миллиарда долларов против 56,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Причина падения доходов от экспорта - снижение цен на бриллианты в мире. По данным индекса IDEX Diamond от Международной алмазной биржи, стоимость граненых алмазов девять месяцев текущего года сократилась примерно на 12%. На этом фоне поставщики этих драгоценных камней предпочитают сокращать поставки на мировых рынках.

https://ria.ru/20240901/almazy-1969819298.html

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

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экономика, канада, ботсвана, юар, оон, евросоюз