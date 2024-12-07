https://ria.ru/20241207/zhitelnitsa-1987883314.html
Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников
Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 07.12.2024
Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников
Жительница Санкт-Петербурга по настоянию мошенников перевела на "безопасные счета" более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:28
2024-12-07T14:28
2024-12-07T15:12
происшествия
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курортный район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга по настоянию мошенников перевела на "безопасные счета" более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу в полицию Адмиралтейского района обратилась 69-летняя жительница одного из домов на Серпуховской улице. "(Как сообщила заявительница), неизвестный, представляясь сотрудником банка, убедил ее, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, перевести на "безопасный" счет 9 630 000 рублей. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении. Правоохранители ищут причастных к обману местной жительницы. Одновременно идет розыск подозреваемых по аналогичному уголовному делу, возбужденному по заявлению 76-летнего жителя одного из домов на улице Мосина в Курортном районе Петербурга. "Пожилой мужчина рассказал, что, поверив неизвестным, сообщившим по телефону о происходящих с его счетами подозрительных манипуляциях, под предлогом обеспечения со стороны неизвестных сохранности его сбережений, передал курьеру 4 658 000 рублей", – рассказали в ГУМВД. Уголовное дело также возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, курортный район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Курортный район
Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников
Жительница Петербурга перевела мошенникам более девяти миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга по настоянию мошенников перевела на "безопасные счета" более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу в полицию Адмиралтейского района обратилась 69-летняя жительница одного из домов на Серпуховской улице.
"(Как сообщила заявительница), неизвестный, представляясь сотрудником банка, убедил ее, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, перевести на "безопасный" счет 9 630 000 рублей. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
Правоохранители ищут причастных к обману местной жительницы. Одновременно идет розыск подозреваемых по аналогичному уголовному делу, возбужденному по заявлению 76-летнего жителя одного из домов на улице Мосина в Курортном районе Петербурга
.
"Пожилой мужчина рассказал, что, поверив неизвестным, сообщившим по телефону о происходящих с его счетами подозрительных манипуляциях, под предлогом обеспечения со стороны неизвестных сохранности его сбережений, передал курьеру 4 658 000 рублей", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело также возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.