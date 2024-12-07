https://ria.ru/20241207/zhitelnitsa-1987883314.html

Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 07.12.2024

Жительница Петербурга потеряла девять миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Санкт-Петербурга по настоянию мошенников перевела на "безопасные счета" более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:28

2024-12-07T14:28

2024-12-07T15:12

происшествия

санкт-петербург

россия

курортный район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга по настоянию мошенников перевела на "безопасные счета" более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу в полицию Адмиралтейского района обратилась 69-летняя жительница одного из домов на Серпуховской улице. "(Как сообщила заявительница), неизвестный, представляясь сотрудником банка, убедил ее, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, перевести на "безопасный" счет 9 630 000 рублей. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении. Правоохранители ищут причастных к обману местной жительницы. Одновременно идет розыск подозреваемых по аналогичному уголовному делу, возбужденному по заявлению 76-летнего жителя одного из домов на улице Мосина в Курортном районе Петербурга. "Пожилой мужчина рассказал, что, поверив неизвестным, сообщившим по телефону о происходящих с его счетами подозрительных манипуляциях, под предлогом обеспечения со стороны неизвестных сохранности его сбережений, передал курьеру 4 658 000 рублей", – рассказали в ГУМВД. Уголовное дело также возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

https://ria.ru/20240905/zelenka-1970851247.html

санкт-петербург

россия

курортный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, курортный район