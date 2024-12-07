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Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку - РИА Новости, 07.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.12.2024 (обновлено: 08:10 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vystavka-1987674569.html
Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку
Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку - РИА Новости, 07.12.2024
Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку
В начале декабря в Санкт-Петербурге отмечают "Дни Эрмитажа". В это время активно открывают новые проекты, проводят концерты и световые шоу, выставки. О том, что РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:00
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В начале декабря в Санкт-Петербурге отмечают "Дни Эрмитажа". В это время активно открывают новые проекты, проводят концерты и световые шоу, выставки. О том, что происходит в Северной столице, и прежде всего об экспозиции "Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители", — в фотоленте РИА Новости.
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Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку

В Петербурге в Эрмитаже открылась выставка "Посмотри в глаза чудовищ"

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В начале декабря в Санкт-Петербурге отмечают "Дни Эрмитажа". В это время активно открывают новые проекты, проводят концерты и световые шоу, выставки. О том, что происходит в Северной столице, и прежде всего об экспозиции "Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Кульминация "Дней Эрмитажа" — 7 декабря, в День святой Екатерины. Именно в ее честь назвали при крещении императрицу Екатерину Великую, основавшую музей. В этот день можно бесплатно посетить все экспозиционные комплексы, а затем увидеть грандиозное мультимедийное световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 225-летию Александра Пушкина.

Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Кульминация "Дней Эрмитажа" — 7 декабря, в День святой Екатерины. Именно в ее честь назвали при крещении императрицу Екатерину Великую, основавшую музей. В этот день можно бесплатно посетить все экспозиционные комплексы, а затем увидеть грандиозное мультимедийное световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 225-летию Александра Пушкина.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 13
© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанк

"Дни Эрмитажа" проходят с 30 ноября по 12 декабря. Уже открылись выставки "Древняя архитектура Чеченской Республики — в новом свете", "Безмерно обожая изумруд", а также "Пир и праздник в античной культуре".

"Люди в то время умели совмещать труд с праздником, умели благодарить себя и других за выполненную работу. Как это делалось — вот про это и рассказывает выставка", — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

"Дни Эрмитажа" проходят с 30 ноября по 12 декабря. Уже открылись выставки "Древняя архитектура Чеченской Республики — в новом свете", "Безмерно обожая изумруд", а также "Пир и праздник в античной культуре".

"Люди в то время умели совмещать труд с праздником, умели благодарить себя и других за выполненную работу. Как это делалось — вот про это и рассказывает выставка", — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" в Санкт-Петербурге.

Обновления затронули и постоянную экспозицию. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" откроют два зала — античного стеклоделия и часов XIX века. А также — четвертую очередь "Галереи Петра Великого".

"Экспозиции открытого хранения — это очень важно, это наше уникальное ноу-хау. Постоянная экспозиция Петра посвящена его преемницам — Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. И мы готовим в конце года экспозицию Китая", — уточнил Михаил Пиотровский.

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа Старая Деревня в Санкт-Петербурге

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" в Санкт-Петербурге.

Обновления затронули и постоянную экспозицию. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" откроют два зала — античного стеклоделия и часов XIX века. А также — четвертую очередь "Галереи Петра Великого".

"Экспозиции открытого хранения — это очень важно, это наше уникальное ноу-хау. Постоянная экспозиция Петра посвящена его преемницам — Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. И мы готовим в конце года экспозицию Китая", — уточнил Михаил Пиотровский.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Также в "Дни Эрмитажа" публике представили необычную выставку "Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители". Более 250 экспонатов уводят зрителей в мир фантастических существ. Морские драконы соседствуют с сиренами, Минотавр — со Сфинксом, а циклопы — с кентаврами.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Также в "Дни Эрмитажа" публике представили необычную выставку "Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители". Более 250 экспонатов уводят зрителей в мир фантастических существ. Морские драконы соседствуют с сиренами, Минотавр — со Сфинксом, а циклопы — с кентаврами.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Яркие образы мифологических монстров и чудовищ встречаются в искусстве самых разных эпох — от античности до Нового времени. Их изображали на посуде, ювелирных изделиях, оружии, в скульптуре, рисунках и живописи.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Яркие образы мифологических монстров и чудовищ встречаются в искусстве самых разных эпох — от античности до Нового времени. Их изображали на посуде, ювелирных изделиях, оружии, в скульптуре, рисунках и живописи.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Эрмитаже богатое собрание античных ваз, скульптур, ювелирных изделий, монет. На одной из греческих чаш для вина — килике — редкое изображение Минотавра без поразившего его Тесея.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

В Эрмитаже богатое собрание античных ваз, скульптур, ювелирных изделий, монет. На одной из греческих чаш для вина — килике — редкое изображение Минотавра без поразившего его Тесея.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Есть и Лернейская гидра, и трехголовый пес Цербер, и сфинксы с телом льва и головой человека, и сирены — птицы с женской головой, и кентавры, и драконы.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Есть и Лернейская гидра, и трехголовый пес Цербер, и сфинксы с телом льва и головой человека, и сирены — птицы с женской головой, и кентавры, и драконы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Из Ассирии и Египта — цилиндрические печати, рельефы, статуэтки. Особого внимания заслуживают уникальный венецианский щит XVI века с гидрой, серебряная бляха с лицом Медузы горгоны из Артюховского кургана и шедевр ювелирного искусства — золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба, созданный для жены скифского царя.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Из Ассирии и Египта — цилиндрические печати, рельефы, статуэтки. Особого внимания заслуживают уникальный венецианский щит XVI века с гидрой, серебряная бляха с лицом Медузы горгоны из Артюховского кургана и шедевр ювелирного искусства — золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба, созданный для жены скифского царя.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Имеются и живописные работы. В том числе — большое полотно Льва Бакста "Древний ужас" из собрания Русского музея. Гибель античной цивилизации: молния разрезает холст на две части, за ней — пейзаж с бушующим и жестоким морем. А на переднем плане, контрастируя с губительной стихией, спокойно улыбается древняя статуя.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Имеются и живописные работы. В том числе — большое полотно Льва Бакста "Древний ужас" из собрания Русского музея. Гибель античной цивилизации: молния разрезает холст на две части, за ней — пейзаж с бушующим и жестоким морем. А на переднем плане, контрастируя с губительной стихией, спокойно улыбается древняя статуя.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Среди графики выделяется работа немецкого художника Франца фон Штука "Поцелуй Сфинкса". Чудовище крепко схватило человека своими лапами — его объятие смертоносно. Творчество фон Штука, полное аллегорий и скрытых смыслов, показывает темную сторону человеческой души.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Среди графики выделяется работа немецкого художника Франца фон Штука "Поцелуй Сфинкса". Чудовище крепко схватило человека своими лапами — его объятие смертоносно. Творчество фон Штука, полное аллегорий и скрытых смыслов, показывает темную сторону человеческой души.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Двенадцатиколонном зале Эрмитажа царит полумрак. Это необходимо как для экспонирования графических листов, так и для создания таинственной атмосферы. Ведь именно во тьме человека поджидают ужасные существа.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

В Двенадцатиколонном зале Эрмитажа царит полумрак. Это необходимо как для экспонирования графических листов, так и для создания таинственной атмосферы. Ведь именно во тьме человека поджидают ужасные существа.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Завершает выставку работа современной художницы Луизы Буржуа "Этюд с натуры". Напоминает сфинкса или грифона без головы.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Завершает выставку работа современной художницы Луизы Буржуа "Этюд с натуры". Напоминает сфинкса или грифона без головы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Выставка "Посмотри в глаза чудовищ" открыта в Эрмитаже до 9 марта.

Выставка ...Посмотри в глаза чудовищ... Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Выставка "Посмотри в глаза чудовищ" открыта в Эрмитаже до 9 марта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 13
 
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