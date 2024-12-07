Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку

"Дни Эрмитажа" проходят с 30 ноября по 12 декабря. Уже открылись выставки "Древняя архитектура Чеченской Республики — в новом свете", "Безмерно обожая изумруд", а также "Пир и праздник в античной культуре".

"Люди в то время умели совмещать труд с праздником, умели благодарить себя и других за выполненную работу. Как это делалось — вот про это и рассказывает выставка", — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.