Смотри в глаза чудовищ: в Эрмитаже открыли самую страшную выставку

В Петербурге в Эрмитаже открылась выставка "Посмотри в глаза чудовищ"
Кульминация "Дней Эрмитажа" — 7 декабря, в День святой Екатерины. Именно в ее честь назвали при крещении императрицу Екатерину Великую, основавшую музей. В этот день можно бесплатно посетить все экспозиционные комплексы, а затем увидеть грандиозное мультимедийное световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 225-летию Александра Пушкина.
Кульминация "Дней Эрмитажа" — 7 декабря, в День святой Екатерины. Именно в ее честь назвали при крещении императрицу Екатерину Великую, основавшую музей. В этот день можно бесплатно посетить все экспозиционные комплексы, а затем увидеть грандиозное мультимедийное световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 225-летию Александра Пушкина.
"Дни Эрмитажа" проходят с 30 ноября по 12 декабря. Уже открылись выставки "Древняя архитектура Чеченской Республики — в новом свете", "Безмерно обожая изумруд", а также "Пир и праздник в античной культуре".
"Люди в то время умели совмещать труд с праздником, умели благодарить себя и других за выполненную работу. Как это делалось — вот про это и рассказывает выставка", — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Дни Эрмитажа" проходят с 30 ноября по 12 декабря. Уже открылись выставки "Древняя архитектура Чеченской Республики — в новом свете", "Безмерно обожая изумруд", а также "Пир и праздник в античной культуре".
"Люди в то время умели совмещать труд с праздником, умели благодарить себя и других за выполненную работу. Как это делалось — вот про это и рассказывает выставка", — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" в Санкт-Петербурге.
Обновления затронули и постоянную экспозицию. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" откроют два зала — античного стеклоделия и часов XIX века. А также — четвертую очередь "Галереи Петра Великого".
"Экспозиции открытого хранения — это очень важно, это наше уникальное ноу-хау. Постоянная экспозиция Петра посвящена его преемницам — Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. И мы готовим в конце года экспозицию Китая", — уточнил Михаил Пиотровский.
Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" в Санкт-Петербурге.
Обновления затронули и постоянную экспозицию. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" откроют два зала — античного стеклоделия и часов XIX века. А также — четвертую очередь "Галереи Петра Великого".
"Экспозиции открытого хранения — это очень важно, это наше уникальное ноу-хау. Постоянная экспозиция Петра посвящена его преемницам — Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. И мы готовим в конце года экспозицию Китая", — уточнил Михаил Пиотровский.
Также в "Дни Эрмитажа" публике представили необычную выставку "Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители". Более 250 экспонатов уводят зрителей в мир фантастических существ. Морские драконы соседствуют с сиренами, Минотавр — со Сфинксом, а циклопы — с кентаврами.
Также в "Дни Эрмитажа" публике представили необычную выставку "Посмотри в глаза чудовищ. Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители". Более 250 экспонатов уводят зрителей в мир фантастических существ. Морские драконы соседствуют с сиренами, Минотавр — со Сфинксом, а циклопы — с кентаврами.
Яркие образы мифологических монстров и чудовищ встречаются в искусстве самых разных эпох — от античности до Нового времени. Их изображали на посуде, ювелирных изделиях, оружии, в скульптуре, рисунках и живописи.
Яркие образы мифологических монстров и чудовищ встречаются в искусстве самых разных эпох — от античности до Нового времени. Их изображали на посуде, ювелирных изделиях, оружии, в скульптуре, рисунках и живописи.
В Эрмитаже богатое собрание античных ваз, скульптур, ювелирных изделий, монет. На одной из греческих чаш для вина — килике — редкое изображение Минотавра без поразившего его Тесея.
В Эрмитаже богатое собрание античных ваз, скульптур, ювелирных изделий, монет. На одной из греческих чаш для вина — килике — редкое изображение Минотавра без поразившего его Тесея.
Есть и Лернейская гидра, и трехголовый пес Цербер, и сфинксы с телом льва и головой человека, и сирены — птицы с женской головой, и кентавры, и драконы.
Есть и Лернейская гидра, и трехголовый пес Цербер, и сфинксы с телом льва и головой человека, и сирены — птицы с женской головой, и кентавры, и драконы.
Из Ассирии и Египта — цилиндрические печати, рельефы, статуэтки. Особого внимания заслуживают уникальный венецианский щит XVI века с гидрой, серебряная бляха с лицом Медузы горгоны из Артюховского кургана и шедевр ювелирного искусства — золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба, созданный для жены скифского царя.
Из Ассирии и Египта — цилиндрические печати, рельефы, статуэтки. Особого внимания заслуживают уникальный венецианский щит XVI века с гидрой, серебряная бляха с лицом Медузы горгоны из Артюховского кургана и шедевр ювелирного искусства — золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба, созданный для жены скифского царя.
Имеются и живописные работы. В том числе — большое полотно Льва Бакста "Древний ужас" из собрания Русского музея. Гибель античной цивилизации: молния разрезает холст на две части, за ней — пейзаж с бушующим и жестоким морем. А на переднем плане, контрастируя с губительной стихией, спокойно улыбается древняя статуя.
Имеются и живописные работы. В том числе — большое полотно Льва Бакста "Древний ужас" из собрания Русского музея. Гибель античной цивилизации: молния разрезает холст на две части, за ней — пейзаж с бушующим и жестоким морем. А на переднем плане, контрастируя с губительной стихией, спокойно улыбается древняя статуя.
Среди графики выделяется работа немецкого художника Франца фон Штука "Поцелуй Сфинкса". Чудовище крепко схватило человека своими лапами — его объятие смертоносно. Творчество фон Штука, полное аллегорий и скрытых смыслов, показывает темную сторону человеческой души.
Среди графики выделяется работа немецкого художника Франца фон Штука "Поцелуй Сфинкса". Чудовище крепко схватило человека своими лапами — его объятие смертоносно. Творчество фон Штука, полное аллегорий и скрытых смыслов, показывает темную сторону человеческой души.
В Двенадцатиколонном зале Эрмитажа царит полумрак. Это необходимо как для экспонирования графических листов, так и для создания таинственной атмосферы. Ведь именно во тьме человека поджидают ужасные существа.
В Двенадцатиколонном зале Эрмитажа царит полумрак. Это необходимо как для экспонирования графических листов, так и для создания таинственной атмосферы. Ведь именно во тьме человека поджидают ужасные существа.
Завершает выставку работа современной художницы Луизы Буржуа "Этюд с натуры". Напоминает сфинкса или грифона без головы.
Завершает выставку работа современной художницы Луизы Буржуа "Этюд с натуры". Напоминает сфинкса или грифона без головы.
Выставка "Посмотри в глаза чудовищ" открыта в Эрмитаже до 9 марта.
Выставка "Посмотри в глаза чудовищ" открыта в Эрмитаже до 9 марта.