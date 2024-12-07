Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов
Финансист Бадалов: банки пытаются выдать комбинированные вклады за новогодние
Знак процента. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Как отличить настоящее новогоднее предложение банка от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, агентству "Прайм" рассказал финансист Лазарь Бадалов.
Он напомнил, что в этом году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов. Поэтому многим кредитным организациям не надо и стараться – можно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией.
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Но это не беда, гораздо хуже, когда под видом таких продуктов предлагают комбинированные вклады, связанные с инвестпродуктами или страхованием. Доход по ним зависит от успешности инвесторов и вовсе не гарантирован.
Кроме того, банки часто предлагают плавающие ставки – высокий процент только на часть срока действия вклада.
"Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям", — подытожил Бадалов.
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