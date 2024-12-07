Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/vklady-1987841558.html
Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов
Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов - РИА Новости, 07.12.2024
Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов
Как отличить настоящее новогоднее предложение банка от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, агентству "Прайм" рассказал РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:17
2024-12-07T02:17
экономика
лазарь бадалов
вклады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Как отличить настоящее новогоднее предложение банка от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, агентству "Прайм" рассказал финансист Лазарь Бадалов.Он напомнил, что в этом году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов. Поэтому многим кредитным организациям не надо и стараться – можно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией.Но это не беда, гораздо хуже, когда под видом таких продуктов предлагают комбинированные вклады, связанные с инвестпродуктами или страхованием. Доход по ним зависит от успешности инвесторов и вовсе не гарантирован.Кроме того, банки часто предлагают плавающие ставки – высокий процент только на часть срока действия вклада."Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям", — подытожил Бадалов.
https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html
https://ria.ru/20241129/vklad-1986349222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_2132bcc942d8b2d7b87a7daddc98ecd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, лазарь бадалов, вклады, россия
Экономика, Лазарь Бадалов, Вклады, Россия
Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов

Финансист Бадалов: банки пытаются выдать комбинированные вклады за новогодние

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Как отличить настоящее новогоднее предложение банка от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, агентству "Прайм" рассказал финансист Лазарь Бадалов.
Он напомнил, что в этом году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов. Поэтому многим кредитным организациям не надо и стараться – можно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией.
Сотрудница банка за работой - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых
4 декабря, 02:10
Но это не беда, гораздо хуже, когда под видом таких продуктов предлагают комбинированные вклады, связанные с инвестпродуктами или страхованием. Доход по ним зависит от успешности инвесторов и вовсе не гарантирован.
Кроме того, банки часто предлагают плавающие ставки – высокий процент только на часть срока действия вклада.
"Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям", — подытожил Бадалов.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада
29 ноября, 02:17
 
ЭкономикаЛазарь БадаловВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала