https://ria.ru/20241207/vklady-1987841558.html

Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов

Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов - РИА Новости, 07.12.2024

Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов

Как отличить настоящее новогоднее предложение банка от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, агентству "Прайм" рассказал РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:17

2024-12-07T02:17

2024-12-07T02:17

экономика

лазарь бадалов

вклады

россия

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Как отличить настоящее новогоднее предложение банка от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, агентству "Прайм" рассказал финансист Лазарь Бадалов.Он напомнил, что в этом году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов. Поэтому многим кредитным организациям не надо и стараться – можно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией.Но это не беда, гораздо хуже, когда под видом таких продуктов предлагают комбинированные вклады, связанные с инвестпродуктами или страхованием. Доход по ним зависит от успешности инвесторов и вовсе не гарантирован.Кроме того, банки часто предлагают плавающие ставки – высокий процент только на часть срока действия вклада."Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям", — подытожил Бадалов.

https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, лазарь бадалов, вклады, россия