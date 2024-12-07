https://ria.ru/20241207/ukaz-1987915035.html

СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве

СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве - РИА Новости, 07.12.2024

СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) обнаружили подделку документа — "Указа императора Петра I от 11.11.1723 г.", сообщает газета... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:32

2024-12-07T18:32

2024-12-07T18:32

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испания

петр i

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) обнаружили подделку документа — "Указа императора Петра I от 11.11.1723 г.", сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный источник.Как утверждается в публикации, заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы, указав, что на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании на торги выставлен ценный документ. Его попросили проверить на предмет принадлежности к составу фондов архива."Полиция обнаружила документ, идентичный представленному на аукционе, но при более тщательном осмотре выяснилось, что находящийся на хранении в российском архиве документ — подделка", — утверждает издание.По данным "Известий", в настоящий момент по факту кражи подлинника ведется расследование.Ранее сообщалось, что во Франции на торгах, организованных аукционным домов Aguttes 30 октября, продали подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Это важный исторический документ эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, его похитили из РГВИА и заменили муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.В Aguttes, в частности, обратилось посольство России во Франции. Как пояснили РИА Новости в диппредставительстве, посольство добивается отмены сделки по продаже документа и требует его возвращения.

https://ria.ru/20241118/sdelka-1984473687.html

https://ria.ru/20241025/ukaz-1980146832.html

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франция, испания, петр i, санкт-петербург