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СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве - РИА Новости, 07.12.2024
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18:32 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ukaz-1987915035.html
СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве
СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве
В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) обнаружили подделку документа — "Указа императора Петра I от 11.11.1723 г.", сообщает газета... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:32
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франция
испания
петр i
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) обнаружили подделку документа — "Указа императора Петра I от 11.11.1723 г.", сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный источник.Как утверждается в публикации, заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы, указав, что на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании на торги выставлен ценный документ. Его попросили проверить на предмет принадлежности к составу фондов архива."Полиция обнаружила документ, идентичный представленному на аукционе, но при более тщательном осмотре выяснилось, что находящийся на хранении в российском архиве документ — подделка", — утверждает издание.По данным "Известий", в настоящий момент по факту кражи подлинника ведется расследование.Ранее сообщалось, что во Франции на торгах, организованных аукционным домов Aguttes 30 октября, продали подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Это важный исторический документ эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, его похитили из РГВИА и заменили муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.В Aguttes, в частности, обратилось посольство России во Франции. Как пояснили РИА Новости в диппредставительстве, посольство добивается отмены сделки по продаже документа и требует его возвращения.
https://ria.ru/20241118/sdelka-1984473687.html
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франция, испания, петр i, санкт-петербург
Франция, Испания, Петр I, Санкт-Петербург
СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве

Известия: в Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра I

© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкКартина "Петр I" в исполнении неизвестного художника
Картина Петр I в исполнении неизвестного художника - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Картина "Петр I" в исполнении неизвестного художника. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) обнаружили подделку документа — "Указа императора Петра I от 11.11.1723 г.", сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный источник.
Как утверждается в публикации, заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы, указав, что на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании на торги выставлен ценный документ. Его попросили проверить на предмет принадлежности к составу фондов архива.
Украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II
18 ноября, 20:55
"Полиция обнаружила документ, идентичный представленному на аукционе, но при более тщательном осмотре выяснилось, что находящийся на хранении в российском архиве документ — подделка", — утверждает издание.
По данным "Известий", в настоящий момент по факту кражи подлинника ведется расследование.
Ранее сообщалось, что во Франции на торгах, организованных аукционным домов Aguttes 30 октября, продали подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Это важный исторический документ эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, его похитили из РГВИА и заменили муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.
В Aguttes, в частности, обратилось посольство России во Франции. Как пояснили РИА Новости в диппредставительстве, посольство добивается отмены сделки по продаже документа и требует его возвращения.
Петр II - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ
25 октября, 18:01
 
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