https://ria.ru/20241207/trevoga-1987940250.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:44
2024-12-07T22:44
2024-12-07T22:44
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черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской и Днепропетровской областях звучит более часа. В Черниговской области тревогу объявили в 22.09 мск. На Сумскую и Полтавскую области тревога распространилась в 22.23. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу