https://ria.ru/20241207/trevoga-1987940250.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:44

2024-12-07T22:44

2024-12-07T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

черниговская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской и Днепропетровской областях звучит более часа. В Черниговской области тревогу объявили в 22.09 мск. На Сумскую и Полтавскую области тревога распространилась в 22.23. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, черниговская область, вооруженные силы рф