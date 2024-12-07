https://ria.ru/20241207/ssha-1987711907.html
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение - РИА Новости, 07.12.2024
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение
В Вашингтоне намерены оградить национальный бизнес от последствий своих же санкций. Теперь иностранцам нельзя даже жаловаться через суд на неисполнение... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:00
2024-12-07T08:00
2024-12-07T08:10
экономика
сша
россия
apple
google
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Вашингтоне намерены оградить национальный бизнес от последствий своих же санкций. Теперь иностранцам нельзя даже жаловаться через суд на неисполнение обязательств американскими компаниями. Что заставило власти США зашевелиться и как это затронет Россию — в материале РИА Новости.Рассудили по "справедливости"Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил акт, запрещающий подавать гражданские иски в федеральные суды "в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта".Таким образом, граждане США не окажутся "в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций и мер экспортного контроля". С другой стороны, акт гарантирует, что "иностранные граждане или лица, действующие от их имени, не смогут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с попытками американских граждан добросовестно выполнить свои обязательства в соответствии с санкциями", — сказано в документе.То есть власти снимают с компаний любую ответственность за невыполнение обязательств. Правда, если контракт был заключен до введения санкций.Документ официально назвали "Законом о защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года", однако его действие не ограничивается одной страной. Палата представителей приняла закон на этой неделе, теперь очередь за сенатом.Битва в правовом полеОтечественные компании действительно пытались добиться взыскания убытков из-за неисполнения обязательств американскими партнерами."Обращались в основном в российские суды, и, когда те удовлетворяли иски, у американских компаний возникала обязанность исполнять эти решения. Однако это требовало нарушения санкций собственного правительства", — говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.Так, в 2022-м ООО "Эппл Рус" получило иск за приостановку деятельности в России Apple. После компанию привлекали к ответственности за отказ локализовать данные россиян, навязывание своей платежной системы и неудаление недостоверной информации об СВО. Некоторые штрафы пришлось выплатить: в 2023-м — 906 миллионов рублей, в 2024-м — 1,18 миллиарда.Google также получила и продолжает получать множество штрафов. Еще в конце 2021-го ее обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила иск на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО и на 4,6 миллиарда — за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Порядка 29 миллиардов рублей принудительно взыскала служба судебных приставов. Twitch обязали выплатить 20,7 миллиона рублей за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, а владельца Tinder Match Groop LLC — десять миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.Судя по всему, накопилась критическая масса вступивших в силу решений против американских компаний, вот Вашингтон и решил ввести защитные меры, полагает Ушкалов.Чужой уставТем не менее такие меры вполне легитимны, ведь новый закон касается только американской правовой зоны. Нюанс в том, что в России он не имеет силы и никак не может запретить ее гражданам и компаниям обращаться в различные суды, причем не только российские, говорит Ушкалов."Этот закон появился, чтобы не давать ход делам против американских компаний на территории США, где находятся их основные активы и имущество", — отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.В России есть свои защитные механизмы. "Статьи 248.1, 248.2 АПК (Арбитражного процессуального кодекса. — Прим. ред.) позволяют перетягивать любые экономические споры в российские арбитражные суды. В Великобритании и в странах ЕС такая же практика. В Штатах подобного пока нет, однако новый закон может несколько затруднить или даже сделать невозможным исполнение решений, полученных по 248.1, 248.2 АПК)", — поясняет Гландин.Кроме того, запрет потенциально можно применить к российской стороне. То есть компании из США имеют право сами требовать компенсаций через суд за неисполнение отечественными компаниями условий договора из-за американских же санкций."Никакого отношения к балансу интересов закон не имеет. Принцип прост: чужим — нельзя, своим — пожалуйста", — говорит Ушкалов. Также Штаты могут требовать компенсаций через суд за потери, связанные с ответными санкциями Москвы.Партнер юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Илья Алещев обращает внимание, что для международных контрактов типичны оговорки в пользу международных коммерческих арбитражей. "То есть споры из таких контрактов должны рассматриваться не в судах США, а в арбитражах. Далее требуется подтверждение судом в стране исполнения", — рассказывает эксперт. Однако пока неясно, будет ли законопроект распространяться на такие ситуации.В любом случае взыскать убытки из-за вызванного санкциями нарушения договора и сейчас крайне непросто — в западных странах выработан механизм отказа в таких исках. Поэтому нововведения существенно не изменят картину, хотя и создадут дополнительные проблемы.
https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html
https://ria.ru/20241112/tramp-1983070270.html
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экономика, сша, россия, apple, google, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Apple, Google, Санкции в отношении России
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение
Сенат США рассмотрит законопроект о защите от судебных исков со стороны России
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Вашингтоне намерены оградить национальный бизнес от последствий своих же санкций. Теперь иностранцам нельзя даже жаловаться через суд на неисполнение обязательств американскими компаниями. Что заставило власти США зашевелиться и как это затронет Россию — в материале РИА Новости.
Рассудили по "справедливости"
Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил акт, запрещающий подавать гражданские иски в федеральные суды "в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта".
Таким образом, граждане США не окажутся "в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций и мер экспортного контроля". С другой стороны, акт гарантирует, что "иностранные граждане или лица, действующие от их имени, не смогут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с попытками американских граждан добросовестно выполнить свои обязательства в соответствии с санкциями", — сказано
в документе.
То есть власти снимают с компаний любую ответственность за невыполнение обязательств. Правда, если контракт был заключен до введения санкций.
Документ официально назвали "Законом о защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года", однако его действие не ограничивается одной страной. Палата представителей приняла закон на этой неделе, теперь очередь за сенатом.
Отечественные компании действительно пытались добиться взыскания убытков из-за неисполнения обязательств американскими партнерами.
"Обращались в основном в российские суды, и, когда те удовлетворяли иски, у американских компаний возникала обязанность исполнять эти решения. Однако это требовало нарушения санкций собственного правительства", — говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.
Так, в 2022-м ООО "Эппл Рус" получило иск за приостановку деятельности в России Apple. После компанию привлекали к ответственности за отказ локализовать данные россиян, навязывание своей платежной системы и неудаление недостоверной информации об СВО. Некоторые штрафы пришлось выплатить: в 2023-м — 906 миллионов рублей, в 2024-м — 1,18 миллиарда.
Google также получила и продолжает получать множество штрафов. Еще в конце 2021-го ее обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила иск на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО и на 4,6 миллиарда — за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Порядка 29 миллиардов рублей принудительно взыскала служба судебных приставов.
Twitch обязали
выплатить 20,7 миллиона рублей за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, а владельца Tinder Match Groop LLC — десять миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.
Судя по всему, накопилась критическая масса вступивших в силу решений против американских компаний, вот Вашингтон и решил ввести защитные меры, полагает Ушкалов.
Тем не менее такие меры вполне легитимны, ведь новый закон касается только американской правовой зоны. Нюанс в том, что в России он не имеет силы и никак не может запретить ее гражданам и компаниям обращаться в различные суды, причем не только российские, говорит Ушкалов.
"Этот закон появился, чтобы не давать ход делам против американских компаний на территории США, где находятся их основные активы и имущество", — отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.
В России есть свои защитные механизмы. "Статьи 248.1, 248.2 АПК (Арбитражного процессуального кодекса. — Прим. ред.) позволяют перетягивать любые экономические споры в российские арбитражные суды. В Великобритании и в странах ЕС такая же практика. В Штатах подобного пока нет, однако новый закон может несколько затруднить или даже сделать невозможным исполнение решений, полученных по 248.1, 248.2 АПК)", — поясняет Гландин.
Кроме того, запрет потенциально можно применить к российской стороне. То есть компании из США имеют право сами требовать компенсаций через суд за неисполнение отечественными компаниями условий договора из-за американских же санкций.
"Никакого отношения к балансу интересов закон не имеет. Принцип прост: чужим — нельзя, своим — пожалуйста", — говорит Ушкалов. Также Штаты могут требовать компенсаций через суд за потери, связанные с ответными санкциями Москвы.
Партнер юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Илья Алещев обращает внимание, что для международных контрактов типичны оговорки в пользу международных коммерческих арбитражей. "То есть споры из таких контрактов должны рассматриваться не в судах США, а в арбитражах. Далее требуется подтверждение судом в стране исполнения", — рассказывает эксперт. Однако пока неясно, будет ли законопроект распространяться на такие ситуации.
В любом случае взыскать убытки из-за вызванного санкциями нарушения договора и сейчас крайне непросто — в западных странах выработан механизм отказа в таких исках. Поэтому нововведения существенно не изменят картину, хотя и создадут дополнительные проблемы.