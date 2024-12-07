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Затронет весь мир: в США приняли историческое решение - РИА Новости, 07.12.2024
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08:00 07.12.2024 (обновлено: 08:10 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/ssha-1987711907.html
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение - РИА Новости, 07.12.2024
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение
В Вашингтоне намерены оградить национальный бизнес от последствий своих же санкций. Теперь иностранцам нельзя даже жаловаться через суд на неисполнение... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:00
2024-12-07T08:10
экономика
сша
россия
apple
google
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Вашингтоне намерены оградить национальный бизнес от последствий своих же санкций. Теперь иностранцам нельзя даже жаловаться через суд на неисполнение обязательств американскими компаниями. Что заставило власти США зашевелиться и как это затронет Россию — в материале РИА Новости.Рассудили по "справедливости"Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил акт, запрещающий подавать гражданские иски в федеральные суды "в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта".Таким образом, граждане США не окажутся "в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций и мер экспортного контроля". С другой стороны, акт гарантирует, что "иностранные граждане или лица, действующие от их имени, не смогут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с попытками американских граждан добросовестно выполнить свои обязательства в соответствии с санкциями", — сказано в документе.То есть власти снимают с компаний любую ответственность за невыполнение обязательств. Правда, если контракт был заключен до введения санкций.Документ официально назвали "Законом о защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года", однако его действие не ограничивается одной страной. Палата представителей приняла закон на этой неделе, теперь очередь за сенатом.Битва в правовом полеОтечественные компании действительно пытались добиться взыскания убытков из-за неисполнения обязательств американскими партнерами."Обращались в основном в российские суды, и, когда те удовлетворяли иски, у американских компаний возникала обязанность исполнять эти решения. Однако это требовало нарушения санкций собственного правительства", — говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.Так, в 2022-м ООО "Эппл Рус" получило иск за приостановку деятельности в России Apple. После компанию привлекали к ответственности за отказ локализовать данные россиян, навязывание своей платежной системы и неудаление недостоверной информации об СВО. Некоторые штрафы пришлось выплатить: в 2023-м — 906 миллионов рублей, в 2024-м — 1,18 миллиарда.Google также получила и продолжает получать множество штрафов. Еще в конце 2021-го ее обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила иск на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО и на 4,6 миллиарда — за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Порядка 29 миллиардов рублей принудительно взыскала служба судебных приставов. Twitch обязали выплатить 20,7 миллиона рублей за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, а владельца Tinder Match Groop LLC — десять миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.Судя по всему, накопилась критическая масса вступивших в силу решений против американских компаний, вот Вашингтон и решил ввести защитные меры, полагает Ушкалов.Чужой уставТем не менее такие меры вполне легитимны, ведь новый закон касается только американской правовой зоны. Нюанс в том, что в России он не имеет силы и никак не может запретить ее гражданам и компаниям обращаться в различные суды, причем не только российские, говорит Ушкалов."Этот закон появился, чтобы не давать ход делам против американских компаний на территории США, где находятся их основные активы и имущество", — отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.В России есть свои защитные механизмы. "Статьи 248.1, 248.2 АПК (Арбитражного процессуального кодекса. — Прим. ред.) позволяют перетягивать любые экономические споры в российские арбитражные суды. В Великобритании и в странах ЕС такая же практика. В Штатах подобного пока нет, однако новый закон может несколько затруднить или даже сделать невозможным исполнение решений, полученных по 248.1, 248.2 АПК)", — поясняет Гландин.Кроме того, запрет потенциально можно применить к российской стороне. То есть компании из США имеют право сами требовать компенсаций через суд за неисполнение отечественными компаниями условий договора из-за американских же санкций."Никакого отношения к балансу интересов закон не имеет. Принцип прост: чужим — нельзя, своим — пожалуйста", — говорит Ушкалов. Также Штаты могут требовать компенсаций через суд за потери, связанные с ответными санкциями Москвы.Партнер юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Илья Алещев обращает внимание, что для международных контрактов типичны оговорки в пользу международных коммерческих арбитражей. "То есть споры из таких контрактов должны рассматриваться не в судах США, а в арбитражах. Далее требуется подтверждение судом в стране исполнения", — рассказывает эксперт. Однако пока неясно, будет ли законопроект распространяться на такие ситуации.В любом случае взыскать убытки из-за вызванного санкциями нарушения договора и сейчас крайне непросто — в западных странах выработан механизм отказа в таких исках. Поэтому нововведения существенно не изменят картину, хотя и создадут дополнительные проблемы.
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экономика, сша, россия, apple, google, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Apple, Google, Санкции в отношении России
Затронет весь мир: в США приняли историческое решение

Сенат США рассмотрит законопроект о защите от судебных исков со стороны России

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Вашингтоне намерены оградить национальный бизнес от последствий своих же санкций. Теперь иностранцам нельзя даже жаловаться через суд на неисполнение обязательств американскими компаниями. Что заставило власти США зашевелиться и как это затронет Россию — в материале РИА Новости.

Рассудили по "справедливости"

Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил акт, запрещающий подавать гражданские иски в федеральные суды "в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта".
Таким образом, граждане США не окажутся "в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций и мер экспортного контроля". С другой стороны, акт гарантирует, что "иностранные граждане или лица, действующие от их имени, не смогут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с попытками американских граждан добросовестно выполнить свои обязательства в соответствии с санкциями", — сказано в документе.
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То есть власти снимают с компаний любую ответственность за невыполнение обязательств. Правда, если контракт был заключен до введения санкций.
Документ официально назвали "Законом о защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года", однако его действие не ограничивается одной страной. Палата представителей приняла закон на этой неделе, теперь очередь за сенатом.

Битва в правовом поле

Отечественные компании действительно пытались добиться взыскания убытков из-за неисполнения обязательств американскими партнерами.
"Обращались в основном в российские суды, и, когда те удовлетворяли иски, у американских компаний возникала обязанность исполнять эти решения. Однако это требовало нарушения санкций собственного правительства", — говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.
Так, в 2022-м ООО "Эппл Рус" получило иск за приостановку деятельности в России Apple. После компанию привлекали к ответственности за отказ локализовать данные россиян, навязывание своей платежной системы и неудаление недостоверной информации об СВО. Некоторые штрафы пришлось выплатить: в 2023-м — 906 миллионов рублей, в 2024-м — 1,18 миллиарда.
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Google также получила и продолжает получать множество штрафов. Еще в конце 2021-го ее обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила иск на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО и на 4,6 миллиарда — за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Порядка 29 миллиардов рублей принудительно взыскала служба судебных приставов.
Twitch обязали выплатить 20,7 миллиона рублей за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, а владельца Tinder Match Groop LLC — десять миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.
Судя по всему, накопилась критическая масса вступивших в силу решений против американских компаний, вот Вашингтон и решил ввести защитные меры, полагает Ушкалов.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Чужой устав

Тем не менее такие меры вполне легитимны, ведь новый закон касается только американской правовой зоны. Нюанс в том, что в России он не имеет силы и никак не может запретить ее гражданам и компаниям обращаться в различные суды, причем не только российские, говорит Ушкалов.
"Этот закон появился, чтобы не давать ход делам против американских компаний на территории США, где находятся их основные активы и имущество", — отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.
В России есть свои защитные механизмы. "Статьи 248.1, 248.2 АПК (Арбитражного процессуального кодекса. — Прим. ред.) позволяют перетягивать любые экономические споры в российские арбитражные суды. В Великобритании и в странах ЕС такая же практика. В Штатах подобного пока нет, однако новый закон может несколько затруднить или даже сделать невозможным исполнение решений, полученных по 248.1, 248.2 АПК)", — поясняет Гландин.
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Кроме того, запрет потенциально можно применить к российской стороне. То есть компании из США имеют право сами требовать компенсаций через суд за неисполнение отечественными компаниями условий договора из-за американских же санкций.
"Никакого отношения к балансу интересов закон не имеет. Принцип прост: чужим — нельзя, своим — пожалуйста", — говорит Ушкалов. Также Штаты могут требовать компенсаций через суд за потери, связанные с ответными санкциями Москвы.
Партнер юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Илья Алещев обращает внимание, что для международных контрактов типичны оговорки в пользу международных коммерческих арбитражей. "То есть споры из таких контрактов должны рассматриваться не в судах США, а в арбитражах. Далее требуется подтверждение судом в стране исполнения", — рассказывает эксперт. Однако пока неясно, будет ли законопроект распространяться на такие ситуации.
В любом случае взыскать убытки из-за вызванного санкциями нарушения договора и сейчас крайне непросто — в западных странах выработан механизм отказа в таких исках. Поэтому нововведения существенно не изменят картину, хотя и создадут дополнительные проблемы.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США
 
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