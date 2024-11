https://ria.ru/20241113/twitch-1983626719.html

Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей

Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей - РИА Новости, 13.11.2024

Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей

Общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей, компания до сих пор РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:49

2024-11-13T21:49

2024-11-13T21:49

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей, компания до сих пор не оплатила их, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Роскомнадзор внес Twitch в Реестр социальных сетей. По закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию… Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона, составляет 20,7 млн рублей. На сегодняшний день компания Twitch Interactive, Inc штрафы не оплатила", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что согласно закону, соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение запрещенного контента. Такая мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента. Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon. Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.

https://ria.ru/20241105/tiktok-1982022143.html

https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979661455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)