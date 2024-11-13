https://ria.ru/20241113/twitch-1983626719.html
Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей
Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей - РИА Новости, 13.11.2024
Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей
Общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей, компания до сих пор РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:49
2024-11-13T21:49
2024-11-13T21:49
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей, компания до сих пор не оплатила их, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Роскомнадзор внес Twitch в Реестр социальных сетей. По закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию… Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона, составляет 20,7 млн рублей. На сегодняшний день компания Twitch Interactive, Inc штрафы не оплатила", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что согласно закону, соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение запрещенного контента. Такая мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента. Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon. Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.
https://ria.ru/20241105/tiktok-1982022143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей
Роскомнадзор: Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей, компания до сих пор не оплатила их, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Роскомнадзор внес Twitch в Реестр социальных сетей. По закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию… Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона, составляет 20,7 млн рублей. На сегодняшний день компания Twitch Interactive, Inc штрафы не оплатила", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что согласно закону, соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение запрещенного контента. Такая мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента.
Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.
Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ
информацию.