https://ria.ru/20241207/prezident-1987908660.html

Президент Южной Кореи обязался уйти с поста досрочно, сообщило YNA

Президент Южной Кореи обязался уйти с поста досрочно, сообщило YNA - РИА Новости, 07.12.2024

Президент Южной Кореи обязался уйти с поста досрочно, сообщило YNA

Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что президент страны Юн Сок Ёль фактически обязался досрочно уйти со своего поста,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:19

2024-12-07T17:19

2024-12-07T17:48

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СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что президент страны Юн Сок Ёль фактически обязался досрочно уйти со своего поста, сообщило агентство Рёнхап."Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством (досрочно - ред.) уйти со своего поста", - приводит агентство заявление Хан Дон Хуна.Ранее сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе публичного обращения принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Он также сообщил, что не станет избегать политической и юридической ответственности за свои действия, заявив, что доверит правящей партии свою дальнейшую политическую судьбу и стабилизацию ситуации в стране, включая возможное сокращение своего срока на посту.Хан Дон Хун, согласно Рёнхап, также указал, что до своего добровольного ухода с должности президент "фактически отстранен от исполнения служебных обязанностей". По его словам, "Гражданская сила" будет продвигать "контролируемый уход" Юн Сок Ёля и будет консультироваться по этому вопросу в том числе с оппозиционной Объединенной демократической партией.При этом лидер оппозиции Ли Чжэ Мён после сегодняшнего провального голосования в парламенте по импичменту заявил, что оппозиция обязательно добьется отрешения президента от должности и привлечет его к ответственности за действия по насильственному захвату власти и вооруженному мятежу. Он раскритиковал "Гражданскую силу" за отказ принять участие в голосовании, назвав ее "преступной партией, предавшей своей суверенитет", а также пообещав своим сторонникам "обязательно вернуть эту страну к нормальности к концу года", сделав таким образом "рождественский подарок" своим гражданам.Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241207/otstavka-1987897865.html

https://ria.ru/20241207/koreya-1987847439.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее