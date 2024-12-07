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Стало известно, где будет дешевле всего накрыть новогодний стол - РИА Новости, 07.12.2024
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08:12 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/prazdniki-1987854216.html
Стало известно, где будет дешевле всего накрыть новогодний стол
Стало известно, где будет дешевле всего накрыть новогодний стол - РИА Новости, 07.12.2024
Стало известно, где будет дешевле всего накрыть новогодний стол
Расходы на новогодний стол в России в этом году будут самыми низкими в Мордовии и Удмуртии и составят до 7,2 тысячи рублей; значительно больше на организацию... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:12
2024-12-07T08:12
россия
чукотка
камчатка
новый год
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходы на новогодний стол в России в этом году будут самыми низкими в Мордовии и Удмуртии и составят до 7,2 тысячи рублей; значительно больше на организацию застолья придется потратить жителям Чукотки - 16 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь. Ранее в декабре РИА Новости на основании своих расчетов по данным ЕМИСС писало, что набор продуктов для праздничного стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей. Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай. Более 10 тысяч рублей на продукты к торжеству потратят в десяти регионах России, самый дорогой стол будет на Чукотке - 16 тысяч рублей. Следом идут Камчатка (13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей). Для сравнения: в Москве накрыть новогодний стол обойдется в 10,5 тысячи рублей, а в Хабаровском крае - в 10,3 тысячи. В 55 регионах России стоимость продуктов к застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей. В их числе - Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, Пермский и Алтайский края. В сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдется в 18 регионах: самый высокий чек здесь будет в Челябинской области и Дагестане - 7,9 тысячи рублей, а самый небольшой - в Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи), а также в Татарстане (7,2 тысячи). При этом минимальные расходы на новогодний ужин будут в Чечне и Ингушетии - 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу. Статистические данные по остальным регионам России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям - ЕМИСС пока не публикует.
https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html
https://ria.ru/20241206/pokhudenie-1835950048.html
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россия, чукотка, камчатка, новый год, общество
Россия, Чукотка, Камчатка, Новый год, Общество
Стало известно, где будет дешевле всего накрыть новогодний стол

Расходы на новогодний стол будут самыми низкими в Мордовии и Удмуртии

© iStock.com / g-stockstudioДевушка ставит еду на новогодний стол
Девушка ставит еду на новогодний стол - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© iStock.com / g-stockstudio
Девушка ставит еду на новогодний стол. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходы на новогодний стол в России в этом году будут самыми низкими в Мордовии и Удмуртии и составят до 7,2 тысячи рублей; значительно больше на организацию застолья придется потратить жителям Чукотки - 16 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.
Ранее в декабре РИА Новости на основании своих расчетов по данным ЕМИСС писало, что набор продуктов для праздничного стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей.
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Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.
Более 10 тысяч рублей на продукты к торжеству потратят в десяти регионах России, самый дорогой стол будет на Чукотке - 16 тысяч рублей. Следом идут Камчатка (13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей). Для сравнения: в Москве накрыть новогодний стол обойдется в 10,5 тысячи рублей, а в Хабаровском крае - в 10,3 тысячи.
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В 55 регионах России стоимость продуктов к застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей. В их числе - Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, Пермский и Алтайский края.
В сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдется в 18 регионах: самый высокий чек здесь будет в Челябинской области и Дагестане - 7,9 тысячи рублей, а самый небольшой - в Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи), а также в Татарстане (7,2 тысячи).
При этом минимальные расходы на новогодний ужин будут в Чечне и Ингушетии - 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу. Статистические данные по остальным регионам России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям - ЕМИСС пока не публикует.
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