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Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге - РИА Новости, 07.12.2024
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22:03 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/peterburg-1987936546.html
Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге
Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге - РИА Новости, 07.12.2024
Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге
Правоохранители проверяют законность мероприятия в арт-пространстве "Явление" в Петербурге, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:03
2024-12-07T22:03
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Правоохранители проверяют законность мероприятия в арт-пространстве "Явление" в Петербурге, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, там проходит закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Как сообщил собеседник агентства, в субботу силовики проводят рейд в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105 в Петербурге, причина - проходящая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы - бал". По его словам, на мероприятии присутствует несколько десятков человек - из числа трансгендеров, феминисток и транссексуалов. "Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+", - уточнил источник. Он добавил, что проводится обыск в помещении, в том числе и с помощью служебных собак.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге

Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге из-за ЛГБТ-вечеринки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Правоохранители проверяют законность мероприятия в арт-пространстве "Явление" в Петербурге, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, там проходит закрытая ЛГБТ*-вечеринка.
Как сообщил собеседник агентства, в субботу силовики проводят рейд в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105 в Петербурге, причина - проходящая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы - бал". По его словам, на мероприятии присутствует несколько десятков человек - из числа трансгендеров, феминисток и транссексуалов.
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"Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+", - уточнил источник.
Он добавил, что проводится обыск в помещении, в том числе и с помощью служебных собак.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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