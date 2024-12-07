https://ria.ru/20241207/parlament-1987892056.html

Парламент Южной Кореи не смог набрать голоса для импичмента президента

Парламент Южной Кореи не смог набрать голоса для импичмента президента - РИА Новости, 07.12.2024

Парламент Южной Кореи не смог набрать голоса для импичмента президента

Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, свидетельствует интернет-трансляция... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:30

2024-12-07T15:30

2024-12-07T16:04

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СЕУЛ, 7 дек — РИА Новости. Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, свидетельствует интернет-трансляция пленарного заседания.Уточняется, что инициативу поддержали 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после того, как законопроект о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи не набрал нужное количество голосов. Перед проведением голосования по импичменту руководитель фракции оппозиционной Объединенной демократической партии Пак Чхан Дэ поименно называл всех членов правящей партии, особо выделив тех 18 законодателей, которые в среду поддержали отмену военного положения. Однако, несмотря на призывы вернуться в зал и проголосовать, "Гражданская сила" была представлена только депутатом Ан Чхоль Су. Впоследствии на заседание вернулись и проголосовали парламентарии Ким Йе Чжи и Ким Сан Ук.Представители оппозиции перед началом голосования заявили, что если правящая партия не поддержит импичмент и Национальное собрание не сможет принять соответствующую резолюцию, то они сразу же инициируют повторное голосование. Учитывая, что регулярная сессия южнокорейского парламента заканчивается 10 декабря, 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию. На ней можно будет вновь представить проект импичмента и проголосовать по нему в течение ближайших 72 часов.Попытка импичмента президента Южной КореиПрезидент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент Объединенную демократическую партию, объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима".Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявил чрезвычайное военное положение. Командование военного положения в числе прочего оно запретило работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим.К Национальному собранию отправили армейский спецназ, который попытался заблокировать подступы к зданию, но значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент. Их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом.В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за шесть часов.Позднее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987222805.html

https://ria.ru/20241205/koreya-1987441941.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html

https://ria.ru/20241206/impichment-1987726085.html

южная корея

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, гражданская сила