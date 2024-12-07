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В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ
В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ - РИА Новости, 07.12.2024
В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ
Парламентские делегации начали прибывать в Москву для участия в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:18
2024-12-07T22:18
2024-12-07T22:18
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Парламентские делегации начали прибывать в Москву для участия в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на сайте Госдумы. "Участники мероприятий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Москву. Среди них — делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Ее встретила заместитель председателя ГД Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы сотрудничества Государственной Думы с ПА ОДКБ", - сказано в сообщении. Уточняется, что 9 декабря на площадке Государственной Думы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет заседание Совета ПА ОДКБ и семнадцатое пленарное заседание Ассамблеи. "Парламентарии обсудят вопросы гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ в сфере информационных технологий и противодействия вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности Организации. Также в повестке проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг", - отмечается на сайте.
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москва, таджикистан, виктория абрамченко, вячеслав володин, одкб, госдума рф, парламентская ассамблея одкб, россия
Москва, Таджикистан, Виктория Абрамченко, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Россия
В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ
Парламентские делегации начали прибывать в Москву для участия в ПА ОДКБ