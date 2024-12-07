https://ria.ru/20241207/moskva-1987938289.html

В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ

В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ - РИА Новости, 07.12.2024

В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ

Парламентские делегации начали прибывать в Москву для участия в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:18

2024-12-07T22:18

2024-12-07T22:18

москва

таджикистан

виктория абрамченко

вячеслав володин

одкб

госдума рф

парламентская ассамблея одкб

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984191_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_03a482054d220ef4b64745254d4ca0b5.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Парламентские делегации начали прибывать в Москву для участия в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на сайте Госдумы. "Участники мероприятий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Москву. Среди них — делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Ее встретила заместитель председателя ГД Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы сотрудничества Государственной Думы с ПА ОДКБ", - сказано в сообщении. Уточняется, что 9 декабря на площадке Государственной Думы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет заседание Совета ПА ОДКБ и семнадцатое пленарное заседание Ассамблеи. "Парламентарии обсудят вопросы гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ в сфере информационных технологий и противодействия вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности Организации. Также в повестке проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987544959.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986298159.html

москва

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, таджикистан, виктория абрамченко, вячеслав володин, одкб, госдума рф, парламентская ассамблея одкб, россия