https://ria.ru/20241207/kurdy-1987896558.html
Курды вторые сутки отражают атаки террористов в Алеппо
Курды вторые сутки отражают атаки террористов в Алеппо - РИА Новости, 07.12.2024
Курды вторые сутки отражают атаки террористов в Алеппо
Курдские вооруженные формирования вторые сутки отражают массированные атаки террористических группировок в районе Манбидж на севере провинции Алеппо в Сирии,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:02
2024-12-07T16:02
2024-12-07T16:02
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования вторые сутки отражают массированные атаки террористических группировок в районе Манбидж на севере провинции Алеппо в Сирии, отряды боевиков предпринимают попытки наступления под прикрытием артиллерии и ударов беспилотников, сообщается в заявлении курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС). "Террористы-наемники при поддержке Турции второй день наращивают интенсивность атак в районе Манбидж. Беспилотники турецкой армии нанесли десятки ударов. Артиллерия террористов выпустила сотни снарядов для прикрытие наземного совместного наступления турецких наемников и членов "Хайят Тахрир аш-Шам"*,- написано в заявлении. Согласно документу, ожесточенные бои между членами "Военного совета Манбиджа" (военизированные отряды подконтрольные СДС) произошли в районе населенного пункта Андабат, в результате чего террористы были вынуждены отступить на свои исходные позиции. Боестолкновения продолжались всю пятницу и с начала субботы. Командование СДС призвало население "действовать, исходя из новых реалий" и поддержать курдские формирования в защите территорий и жизней людей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в ноябре 2022 года заявлял, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ria.ru/20241207/aleppo-1987851007.html
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в мире, сирия, алеппо, реджеп тайип эрдоган, сирийские демократические силы, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, турция
В мире, Сирия, Алеппо, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирийские демократические силы, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Турция
БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования вторые сутки отражают массированные атаки террористических группировок в районе Манбидж на севере провинции Алеппо в Сирии, отряды боевиков предпринимают попытки наступления под прикрытием артиллерии и ударов беспилотников, сообщается в заявлении курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
"Террористы-наемники при поддержке Турции
второй день наращивают интенсивность атак в районе Манбидж. Беспилотники турецкой армии нанесли десятки ударов. Артиллерия террористов выпустила сотни снарядов для прикрытие наземного совместного наступления турецких наемников и членов "Хайят Тахрир аш-Шам"*,- написано в заявлении.
Согласно документу, ожесточенные бои между членами "Военного совета Манбиджа" (военизированные отряды подконтрольные СДС) произошли в районе населенного пункта Андабат, в результате чего террористы были вынуждены отступить на свои исходные позиции. Боестолкновения продолжались всю пятницу и с начала субботы.
Командование СДС призвало население "действовать, исходя из новых реалий" и поддержать курдские формирования в защите территорий и жизней людей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
еще в ноябре 2022 года заявлял, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо
и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии
и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ
.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс
и Дамаск
, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
** Организация признана террористической и запрещена в РФ