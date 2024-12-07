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Кравцов назвал преимущества ЕГЭ - РИА Новости, 07.12.2024
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07:15 07.12.2024 (обновлено: 07:16 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/kravtsov-1987852328.html
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ - РИА Новости, 07.12.2024
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ
Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:15
2024-12-07T07:16
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Экзамены всегда были и в советской школе. И это оценка знаний. Важно, чтобы экзамены проходили объективно", - сказал Кравцов. Он отметил, что ЕГЭ продолжают совершенствовать, из экзамена исключена тестовая часть, введен устный экзамен, есть больше творческих заданий "на оценку мышления школьников". "Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить", - сказал министр.
https://ria.ru/20241129/ege-1986465966.html
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ

Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы абитуриентам из других регионов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Экзамены всегда были и в советской школе. И это оценка знаний. Важно, чтобы экзамены проходили объективно", - сказал Кравцов.
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Он отметил, что ЕГЭ продолжают совершенствовать, из экзамена исключена тестовая часть, введен устный экзамен, есть больше творческих заданий "на оценку мышления школьников".
"Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить", - сказал министр.
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