https://ria.ru/20241207/kravtsov-1987852328.html
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ - РИА Новости, 07.12.2024
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ
Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:15
2024-12-07T07:15
2024-12-07T07:16
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_1d53a947ceda4abf31bcd79e77b80ec5.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Экзамены всегда были и в советской школе. И это оценка знаний. Важно, чтобы экзамены проходили объективно", - сказал Кравцов. Он отметил, что ЕГЭ продолжают совершенствовать, из экзамена исключена тестовая часть, введен устный экзамен, есть больше творческих заданий "на оценку мышления школьников". "Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить", - сказал министр.
https://ria.ru/20241129/ege-1986465966.html
https://ria.ru/20241104/tsiskaridze-1981841017.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_b2244925ab17e4e6326b36d74fc9d3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ
Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы абитуриентам из других регионов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Экзамены всегда были и в советской школе. И это оценка знаний. Важно, чтобы экзамены проходили объективно", - сказал Кравцов
.
Он отметил, что ЕГЭ продолжают совершенствовать, из экзамена исключена тестовая часть, введен устный экзамен, есть больше творческих заданий "на оценку мышления школьников".
"Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить", - сказал министр.