https://ria.ru/20241207/kot-1987879903.html

В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота

В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота - РИА Новости, 07.12.2024

В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота

Пожарные, спасатели и волонтеры более 10 дней ловили кота, который сначала сидел на дереве, а потом перебрался на крышу соседнего здания в городе Сланцы... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:52

2024-12-07T13:52

2024-12-07T13:55

ленинградская область

сланцы

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Пожарные, спасатели и волонтеры более 10 дней ловили кота, который сначала сидел на дереве, а потом перебрался на крышу соседнего здания в городе Сланцы Ленинградской области, сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба (Леноблпожспас). Как информирует ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте", жительница одного из домов на улице Грибоедова обратилась в экстренные службы еще 25 ноября с просьбой снять с дерева кота, который к этому моменту сидел на дереве вторые сутки. "На разведку выехали работники 145-й пожарной части "Леноблпожспас", кот сидел почти на самой верхушке дерева. Пока пожарные поднимались к животному, испуганный бедолага перебрался на крышу рядом стоящего дома. Казалось бы, все завершилось благополучно, но нет", – рассказали в региональной спасательной службе. Третьего декабря животное по-прежнему находилось на крыше, и к его спасению подключились не только участковый полиции и управляющая компания дома, но и специалисты "Кошкиспаса". В результате в пятницу кота удалось снять при помощи пожарной автолестницы. "Это было не просто и не быстро. Уставший, находящийся в стрессе, кот находился в вентиляционной трубе, перемещался по ответвлениям... добровольцы службы спасения животных... стучали по стенам, пытаясь выгнать кота в центральную шахту. Спустя почти 2 часа, с помощью системы веревок для подъема животных, уставшего, но целого и невредимого, сопротивляющегося кота подняли", – заключили в "Леноблпожспасе" Животное передали заявительнице, которая пообещала о нем позаботиться. Спасатели и пожарные предложили назвать кота Владимиром в честь сотрудника полиции, активно переживавшего за судьбу животного, уточняют в областной спасательной службе.

https://ria.ru/20241030/novorossijsk-1980997680.html

https://ria.ru/20240823/spasateli-1967992348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, сланцы