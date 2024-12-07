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В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота - РИА Новости, 07.12.2024
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Хорошие новости
 
13:52 07.12.2024 (обновлено: 13:55 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/kot-1987879903.html
В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота
В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота - РИА Новости, 07.12.2024
В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота
Пожарные, спасатели и волонтеры более 10 дней ловили кота, который сначала сидел на дереве, а потом перебрался на крышу соседнего здания в городе Сланцы... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:52
2024-12-07T13:55
ленинградская область
сланцы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Пожарные, спасатели и волонтеры более 10 дней ловили кота, который сначала сидел на дереве, а потом перебрался на крышу соседнего здания в городе Сланцы Ленинградской области, сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба (Леноблпожспас). Как информирует ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте", жительница одного из домов на улице Грибоедова обратилась в экстренные службы еще 25 ноября с просьбой снять с дерева кота, который к этому моменту сидел на дереве вторые сутки. "На разведку выехали работники 145-й пожарной части "Леноблпожспас", кот сидел почти на самой верхушке дерева. Пока пожарные поднимались к животному, испуганный бедолага перебрался на крышу рядом стоящего дома. Казалось бы, все завершилось благополучно, но нет", – рассказали в региональной спасательной службе. Третьего декабря животное по-прежнему находилось на крыше, и к его спасению подключились не только участковый полиции и управляющая компания дома, но и специалисты "Кошкиспаса". В результате в пятницу кота удалось снять при помощи пожарной автолестницы. "Это было не просто и не быстро. Уставший, находящийся в стрессе, кот находился в вентиляционной трубе, перемещался по ответвлениям... добровольцы службы спасения животных... стучали по стенам, пытаясь выгнать кота в центральную шахту. Спустя почти 2 часа, с помощью системы веревок для подъема животных, уставшего, но целого и невредимого, сопротивляющегося кота подняли", – заключили в "Леноблпожспасе" Животное передали заявительнице, которая пообещала о нем позаботиться. Спасатели и пожарные предложили назвать кота Владимиром в честь сотрудника полиции, активно переживавшего за судьбу животного, уточняют в областной спасательной службе.
https://ria.ru/20241030/novorossijsk-1980997680.html
https://ria.ru/20240823/spasateli-1967992348.html
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ленинградская область, сланцы
Ленинградская область, Сланцы, Хорошие новости
В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота

В Ленинградской области пожарные и волонтеры десять дней спасали кота

© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"/ВКонтактеКот, спасенный с крыши здания в городе Сланцы Ленинградской области
Кот, спасенный с крыши здания в городе Сланцы Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"/ВКонтакте
Кот, спасенный с крыши здания в городе Сланцы Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Пожарные, спасатели и волонтеры более 10 дней ловили кота, который сначала сидел на дереве, а потом перебрался на крышу соседнего здания в городе Сланцы Ленинградской области, сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба (Леноблпожспас).
Как информирует ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте", жительница одного из домов на улице Грибоедова обратилась в экстренные службы еще 25 ноября с просьбой снять с дерева кота, который к этому моменту сидел на дереве вторые сутки.
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"На разведку выехали работники 145-й пожарной части "Леноблпожспас", кот сидел почти на самой верхушке дерева. Пока пожарные поднимались к животному, испуганный бедолага перебрался на крышу рядом стоящего дома. Казалось бы, все завершилось благополучно, но нет", – рассказали в региональной спасательной службе.
Третьего декабря животное по-прежнему находилось на крыше, и к его спасению подключились не только участковый полиции и управляющая компания дома, но и специалисты "Кошкиспаса". В результате в пятницу кота удалось снять при помощи пожарной автолестницы.
«
"Это было не просто и не быстро. Уставший, находящийся в стрессе, кот находился в вентиляционной трубе, перемещался по ответвлениям... добровольцы службы спасения животных... стучали по стенам, пытаясь выгнать кота в центральную шахту. Спустя почти 2 часа, с помощью системы веревок для подъема животных, уставшего, но целого и невредимого, сопротивляющегося кота подняли", – заключили в "Леноблпожспасе"
Животное передали заявительнице, которая пообещала о нем позаботиться. Спасатели и пожарные предложили назвать кота Владимиром в честь сотрудника полиции, активно переживавшего за судьбу животного, уточняют в областной спасательной службе.
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