https://ria.ru/20241207/koreya-1987850194.html
Лидер правящей партии и премьер Южной Кореи проводят экстренную встречу
Лидер правящей партии и премьер Южной Кореи проводят экстренную встречу - РИА Новости, 07.12.2024
Лидер правящей партии и премьер Южной Кореи проводят экстренную встречу
Лидер правящей партии Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун и премьер Хан Док Су проводят экстренную встречу после обращения президента Юн Сок Ёля, передает... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:59
2024-12-07T05:59
2024-12-07T05:59
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер правящей партии Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун и премьер Хан Док Су проводят экстренную встречу после обращения президента Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. В субботу Юн Сок Ёль выступил с обращением, в котором принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Также он заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением военного положения. "Лидер правящей партии, премьер-министр проводят экстренную встречу после извинения Юна", - говорится в сообщении агентства. Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Президент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима". Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявляется чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением, от имени которого был издан приказ, запрещающий в числе прочего работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим. К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом. В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за 6 часов.
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847439.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Лидер правящей партии и премьер Южной Кореи проводят экстренную встречу
Yonhap: лидер правящей партии и премьер Южной Кореи проводят экстренную встречу
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Лидер правящей партии Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун и премьер Хан Док Су проводят экстренную встречу после обращения президента Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап
.
В субботу Юн Сок Ёль
выступил с обращением, в котором принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Также он заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением военного положения.
"Лидер правящей партии, премьер-министр проводят экстренную встречу после извинения Юна", - говорится в сообщении агентства.
Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Президент Южной Кореи
поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима".
Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявляется чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением, от имени которого был издан приказ, запрещающий в числе прочего работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим.
К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила
", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом.
В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за 6 часов.