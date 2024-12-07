https://ria.ru/20241207/koreya-1987848191.html

Оппозиция в Южной Корее призвала президента уйти в отставку

Оппозиция в Южной Корее призвала президента уйти в отставку - РИА Новости, 07.12.2024

Оппозиция в Южной Корее призвала президента уйти в отставку

Южнокорейская оппозиция призвала президента страны Юн Сок Ёля после его обращения немедленно уйти в отставку, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:02

2024-12-07T05:02

2024-12-07T05:02

в мире

южная корея

юн сок ель

гражданская сила

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Южнокорейская оппозиция призвала президента страны Юн Сок Ёля после его обращения немедленно уйти в отставку, передает агентство Рёнхап. В субботу Юн Сок Ёль выступил с обращением, в котором принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Также он заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением военного положения. "Главная оппозиция... не видит других вариантов, кроме немедленной отставки Юна или его импичмента", - говорится в сообщении агентства. В партии также заявили о том, что крайне недовольны обращением президента. Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Президент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима". Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявляется чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением, от имени которого был издан приказ, запрещающий в числе прочего работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим. К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом. В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за 6 часов.

https://ria.ru/20241207/koreya-1987847439.html

https://ria.ru/20241207/koreya-1987847235.html

https://ria.ru/20241207/koreya-1987847070.html

https://ria.ru/20241207/koreya-1987846362.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее