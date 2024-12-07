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Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности - РИА Новости, 07.12.2024
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04:29 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847235.html
Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности
Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности - РИА Новости, 07.12.2024
Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением ранее военного положения в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:29
2024-12-07T04:29
в мире
южная корея
юн сок ель
гражданская сила
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением ранее военного положения в стране, передает агентство Рёнхап со ссылкой на его обращение. "Юн говорит, что не станет избегать юридической и политической ответственности в связи с введением военного положения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на обращение президента, которое транслировалось по телевидению. Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Президент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима". Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявляется чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением, от имени которого был издан приказ, запрещающий в числе прочего работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим. К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом. В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за 6 часов.
https://ria.ru/20241206/koreya-1987677846.html
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847070.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности

Юн Сок Ель заявил о готовности к ответственности за введение военного положения

© AP Photo / Kim Hong-jiЮн Сок Ель
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
Юн Сок Ель. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением ранее военного положения в стране, передает агентство Рёнхап со ссылкой на его обращение.
"Юн говорит, что не станет избегать юридической и политической ответственности в связи с введением военного положения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на обращение президента, которое транслировалось по телевидению.
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Вчера, 11:17
Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Президент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима".
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Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявляется чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением, от имени которого был издан приказ, запрещающий в числе прочего работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим.
К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом.
В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за 6 часов.
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