https://ria.ru/20241207/koreya-1987846362.html

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения - РИА Новости, 07.12.2024

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения за введение военного положения в стране и пообещал не вводить его снова на фоне предстоящего голосования в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T04:06

2024-12-07T04:06

2024-12-07T07:43

южная корея

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обстановка в южной корее

юн сок ель

гражданская сила

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения за введение военного положения в стране и пообещал не вводить его снова на фоне предстоящего голосования в парламенте по его импичменту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на обращение главы государства."Юн приносит извинения за то, что объявление военного положения вызвало беспокойство и неудобства для населения... Второго военного положения не будет", — приводит агентство обращение президента, которое транслировалось по телевидению.Юн Сок Ёль также заявил о готовности понести ответственность за введение военного положения. "Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", — добавил он.Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун, в свою очередь, заявил о неизбежности досрочной отставки Юн Сок Ёля. Он отметил, что президент неспособен исполнять свои обязанности должным образом.Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента Юн Сок Ёлю. Его обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Президент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима".Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявил чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением. В числе прочего оно запретило работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим.К Национальному собранию отправили армейский спецназ, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент. Их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом.В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за шесть часов.

https://ria.ru/20241206/koreya-1987677846.html

https://ria.ru/20241205/koreja-1987441038.html

https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html

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южная корея

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южная корея, в мире, обстановка в южной корее, юн сок ель, гражданская сила