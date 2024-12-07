https://ria.ru/20241207/koreya-1987845698.html

Парламент Южной Кореи в субботу проголосует по вопросу импичмента

Парламент Южной Кореи в субботу проголосует по вопросу импичмента - РИА Новости, 07.12.2024

Парламент Южной Кореи в субботу проголосует по вопросу импичмента

Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T03:38

2024-12-07T03:38

2024-12-07T03:38

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СЕУЛ, 7 дек – РИА Новости. Национальное собрание Республики Корея в 17.00 субботы (11.00 мск), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Президент Южной Кореи поздним вечером 3 декабря зачитал обращение, в котором подверг резкой критике контролирующую южнокорейский парламент "Объединенную демократическую партию" (ОДП), объявив ее курс на инициирование импичмента целому ряду правительственных чиновников и сокращение госбюджета на следующий год "законодательной диктатурой" и "антигосударственными действиями", а также обвинив демократов в попытке "осуществить смену либерально-демократического режима". Юн Сок Ёль заявил, что для "защиты свободной Республики Корея от коммунистических сил Северной Кореи" требуется "полное искоренение просеверокорейских антигосударственных сил", в связи с чем объявляется чрезвычайное военное положение. Впоследствии было сформировано командование военным положением, от имени которого был издан приказ, запрещающий в числе прочего работу парламента, обладающего правом отменить этот чрезвычайный режим. К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. При этом решение поддержали как 172 депутата от оппозиции, так и 18 депутатов правящей партии "Гражданская сила", близких к ее нынешнему лидеру Хан Дон Хуну, который продолжительное время находится в конфликте с президентом. В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом". Инцидент был исчерпан всего за 6 часов. Однако последующие свидетельства участников тех событий показали, что президент, по-видимому, давал указания своим ближайшим сторонникам из числа руководителей силовых ведомств задержать всех своих политических оппонентов с целью обвинить их затем в антигосударственной деятельности. В вину Юн Сок Ёлю ставится также то, что у него не было достаточных оснований для введения чрезвычайного военного положения, это решение готовилось в обстановке крайней секретности, было известно лишь самому узкому кругу лиц, оно не ставилось на голосование правительства и не доводилось до сведения руководства парламента. Кроме того, значительная часть содержания указа, изданного командованием военным положением, противоречит конституции и нарушает соответствующее законодательство. Председатель "Гражданской силы" Хан Дон Хун в этой связи заявил, что президента необходимо как можно скорее отстранить от исполнения обязанностей и исключить из партии. Однако его в итоге не поддержала основная часть депутатов от "Гражданской силы", и руководство фракции в парламенте объявило, что партия будет голосовать против импичмента. Для принятия резолюции об отрешении президента от должности необходимо 200 из 300 голосов. 170 мест в парламенте контролирует ОДП, всего же у различных небольших оппозиционных партий и независимых депутатов 192 голоса. В случае если все сторонники лидера "Гражданской силы" проголосуют "за", полномочия президента будут сразу приостановлены, и временным исполняющим обязанности президента станет премьер-министр Хан Док Су. При этом голосование по импичменту является анонимным, поэтому многое будет зависеть от личного выбора членов правящей консервативной партии. Как отмечают наблюдатели, Юн Сок Ёль может в преддверии голосования выступить с публичным обращением, в котором еще раз прояснит свою позицию и принесет гражданам извинения за неудобства, вызванные его внезапным шагом. Это должно дать членам правящего лагеря уверенность в том, что, поддержав президента, они смогут впоследствии вернуть доверие граждан и успешно удержать власть, даже если срок полномочий действующего президента придется сократить. Если же количество сторонников импичмента среди депутатов "Гражданской силы" окажется свыше 8, далее вопрос перейдет к Конституционному суду Республики Корея. Для принятия решения о законности отрешения Юн Сок Ёля от должности у суда будет 180 дней. Восемь лет назад при рассмотрении вопроса об импичменте президенту Пак Кын Хе Конституционный суд полностью использовал этот срок. Но для вынесения окончательного решения требуется согласие 6 из 7 присутствующих судей, в то время как в нынешнем составе Конституционного суда их всего 6. Это даст возможность суду начать предварительное рассмотрение дела, но Национальному собранию потребуется срочно утвердить трех недостающих судей, а исполняющий обязанности президента должен будет их одобрить. Если Конституционный суд все же отрешит от должности президента, новые выборы должны будут состояться в течение 60 дней. Именно так произошло в случае с Пак Кын Хе: парламент проголосовал за импичмент президенту 9 декабря 2016 года, а 9 мая 2017 года состоялись новые выборы. Победителем стал представитель оппозиционного демократического лагеря Мун Чжэ Ин, он вступил в должность президента на следующий же день. При этом экс-президента Но Му Хёна Конституционный суд в 2004 году после импичмента восстановил в должности. Если Национальное собрание сегодня не одобрит импичмент Юн Сок Ёля, он продолжит выполнение своих обязанностей. Срок полномочий у нынешнего президента заканчивается 9 мая 2027 года, выборы нового президента в этом случае должны будут пройти 3 марта того же года. Однако, учитывая крайне низкий уровень поддержки Юн Сок Ёля на фоне попытки введения военного положения, оппозиция с большой долей вероятности продолжит добиваться его отставки и сможет позже повторно инициировать процедуру импичмента.

https://ria.ru/20241206/koreya-1987677846.html

https://ria.ru/20241206/koreja-1987651516.html

https://ria.ru/20241206/reyting-1987643457.html

https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html

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в мире, южная корея, пак кын хе, юн сок ель, мун чжэ ин, гражданская сила, обстановка в южной корее