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В Южной Корее обсуждали удары по КНДР, пишет YNA

В Южной Корее обсуждали удары по КНДР, пишет YNA - РИА Новости, 07.12.2024

В Южной Корее обсуждали удары по КНДР, пишет YNA

Вооруженные силы Южной Кореи незадолго до объявления президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения обсуждали нанесение ударов по КНДР в ответ на запуск с ее РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:57

2024-12-07T16:57

2024-12-07T16:58

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СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Южной Кореи незадолго до объявления президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения обсуждали нанесение ударов по КНДР в ответ на запуск с ее территории воздушных шаров с мусором, передаёт агентство Рёнхап. "Я получил информацию, что экс-министр обороны Ким (Ён Хён, предложивший президенту ввести военное положение - ред.) начиная с прошлой недели приказал председателю Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Ким Мён Су "давать предупредительный огонь, и после этого наносить удары по местам запуска шаров с мусором в Северной Корее, если они (снова - ред.) прилетят", - приводит агентство заявление члена южнокорейского парламентского комитета по разведке Ли Ги Хона. Ли Ги Хон, депутат от оппозиционной "Объединенной демократической партии", при этом заявил, что такое указание министра, который, как впоследствии стало известно, играл ключевую роль в руководстве действиями войск, задействованных в блокировании парламента и избирательной комиссии во время военного положения, не планировалось исполнять благодаря противодействию со стороны председателя Ким Мён Су и главе оперативного штаба ОКНШ Ли Сын О. В ОКНШ при этом заявили, что "не получали указаний наносить удары по местам запуска" на территории КНДР, но признали, что "обсуждения тактики, связанной с нанесением ударов", которые, по-видимому, предлагались министром обороны, действительно недавно проводились. Рёнхап в этой связи указывает, что на данный момент сложно оценить, проводились ли эти обсуждения вне привязки к указаниям министра. При этом источник в ОКНШ сообщил агентству, что военные регулярно проводят различные обсуждения, связанные с оперативной обстановкой, вне зависимости от наличия указаний, которых, по его словам, в данном случае не было. В последний раз шары с мусором из КНДР запускались в ночь с 28 на 29 ноября, за четыре дня до объявления президентом Южной Кореи о введении военного положения. В этой связи возникли предположения, что министр обороны Ким Ён Хён мог хотеть инициировать пограничный конфликт с КНДР путем нанесения упреждающих ударов через военно-демаркационную линию, чтобы получить оправдание для введения военного положения. Однако, как заявило сегодня Объединенное командование начальников штабов, при запуске КНДР шаров с мусором южнокорейские военные принимают решение о необходимых ответных действиях после оценки ситуации, и ОКНШ ранее уже предупреждал, что "если северокорейская армия перейдет черту, то вооруженные силы предпримут военные меры". Это, как отмечает Рёнхап, включает в себя и возможность нанесения ударов по местам запуска.

https://ria.ru/20241207/otstavka-1987897865.html

https://ria.ru/20241207/parlament-1987892056.html

https://ria.ru/20241024/koreya-1979789534.html

южная корея

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в мире, южная корея, юн сок ель, кндр (северная корея)