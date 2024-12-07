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Более тысячи человек присоединились к иску против фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.12.2024
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19:08 07.12.2024 (обновлено: 20:21 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/isk-1987919178.html
Более тысячи человек присоединились к иску против фон дер Ляйен
Более тысячи человек присоединились к иску против фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.12.2024
Более тысячи человек присоединились к иску против фон дер Ляйен
Более тысячи жителей стран ЕС присоединились к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:08
2024-12-07T20:21
в мире
бельгия
льеж
венгрия
урсула фон дер ляйен
альберт бурла
еврокомиссия
евросоюз
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ЛЬЕЖ (Бельгия), 7 дек — РИА Новости. Более тысячи жителей стран ЕС присоединились к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 в период пандемии, сообщил инициатор разбирательства, бельгийский активист Фредерик Балдан. &quot;У нас более тысячи истцов&quot;, — сказал он на встрече с журналистами.Активист уточнил, что в это число входят представители неправительственных организаций и профессиональных объединений, в том числе пилотов. Также к истцам присоединились официальные представители Венгрии и Польши. По словам Балдана, есть данные о том, что одобренные к применению в Евросоюзе вакцины "не прошли достаточную проверку" на предмет эффективности в борьбе с пандемией. При этом были введены ограничительные меры, которые подразумевали обязательную вакцинацию и жесткие ограничения для тех, кто отказывался от нее. "Это свидетельствует о том, что Еврокомиссия с самого начала нарушала права граждан", — подчеркнул истец. В пятницу во Дворце правосудия во Льеже прошло заседание суда по делу о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при закупках вакцин против коронавируса. Суд проходил в закрытом режиме. Сама глава Еврокомиссии сейчас находится в зарубежной поездке. Суд не смог рассмотреть дело по существу из-за действий Европейской прокуратуры, которая попыталась закрыть это разбирательство в бельгийском суде на том основании, что это не является его прерогативой, а должность главы ЕК дает ей иммунитет. Однако истцы настаивают на рассмотрении дела именно на бельгийской территории, где находится Еврокомиссия и где, судя по всему, заключались многомиллиардные сделки на централизованную закупку вакцин государствами ЕС. В 2021 году издание The New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название Пфайзергейт (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности. В октябре 2022 года офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизованно от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела. Кроме того, в Бельгии запустили отдельное расследование после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен в местном суде. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии. В конце марта сообщалось, что расследование по этому делу передали в ведение офиса генерального прокурора ЕС (EPPO). В пресс-службе Европрокуратуры РИА Новости сообщили, что продолжают начатое еще в октябре 2022 года расследование. При этом там отказались поделиться подробностями о переданном бельгийской прокуратурой европейским прокурорам еще одном досье. В прокуратуре Льежа РИА Новости подтвердили факт передачи досье в Европрокуратуру. Помимо процесса в Бельгии Суд ЕС в Люксембурге рассматривает жалобу издания The New York Times, которое запрашивало данные по переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Судебное решение ожидается через несколько месяцев. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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в мире, бельгия, льеж, венгрия, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca
В мире, Бельгия, Льеж, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Евросоюз, AstraZeneca
Более тысячи человек присоединились к иску против фон дер Ляйен

Активист Балдан: тысяча человек поддержали иск против фон дер Ляйен из-за вакцин

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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ЛЬЕЖ (Бельгия), 7 дек — РИА Новости. Более тысячи жителей стран ЕС присоединились к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 в период пандемии, сообщил инициатор разбирательства, бельгийский активист Фредерик Балдан.
«

"У нас более тысячи истцов", — сказал он на встрече с журналистами.

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Активист уточнил, что в это число входят представители неправительственных организаций и профессиональных объединений, в том числе пилотов. Также к истцам присоединились официальные представители Венгрии и Польши.
По словам Балдана, есть данные о том, что одобренные к применению в Евросоюзе вакцины "не прошли достаточную проверку" на предмет эффективности в борьбе с пандемией. При этом были введены ограничительные меры, которые подразумевали обязательную вакцинацию и жесткие ограничения для тех, кто отказывался от нее.
«
"Это свидетельствует о том, что Еврокомиссия с самого начала нарушала права граждан", — подчеркнул истец.
В пятницу во Дворце правосудия во Льеже прошло заседание суда по делу о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при закупках вакцин против коронавируса. Суд проходил в закрытом режиме. Сама глава Еврокомиссии сейчас находится в зарубежной поездке.
Суд не смог рассмотреть дело по существу из-за действий Европейской прокуратуры, которая попыталась закрыть это разбирательство в бельгийском суде на том основании, что это не является его прерогативой, а должность главы ЕК дает ей иммунитет. Однако истцы настаивают на рассмотрении дела именно на бельгийской территории, где находится Еврокомиссия и где, судя по всему, заключались многомиллиардные сделки на централизованную закупку вакцин государствами ЕС.
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В 2021 году издание The New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название Пфайзергейт (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
В октябре 2022 года офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизованно от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела.
Кроме того, в Бельгии запустили отдельное расследование после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен в местном суде. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии.
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В конце марта сообщалось, что расследование по этому делу передали в ведение офиса генерального прокурора ЕС (EPPO). В пресс-службе Европрокуратуры РИА Новости сообщили, что продолжают начатое еще в октябре 2022 года расследование. При этом там отказались поделиться подробностями о переданном бельгийской прокуратурой европейским прокурорам еще одном досье. В прокуратуре Льежа РИА Новости подтвердили факт передачи досье в Европрокуратуру.
Помимо процесса в Бельгии Суд ЕС в Люксембурге рассматривает жалобу издания The New York Times, которое запрашивало данные по переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Судебное решение ожидается через несколько месяцев.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
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