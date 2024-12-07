https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ
ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:52
2024-12-07T14:52
2024-12-07T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и военнослужащего Егора Фирсова."На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов", — рассказал он.По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют свои наступления на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что российские силы в Часовом Яре закрепились в районе административных зданий.Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20241207/mash-1987858947.html
https://ria.ru/20241206/svo-1987648784.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ
Фирсов: ВСУ скоро потеряют еще пять городов