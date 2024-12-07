https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html

На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ

На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024

На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ

ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:52

2024-12-07T14:52

2024-12-07T14:52

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и военнослужащего Егора Фирсова."На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов", — рассказал он.По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют свои наступления на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что российские силы в Часовом Яре закрепились в районе административных зданий.Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20241207/mash-1987858947.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины