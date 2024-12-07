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На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ
ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:52
2024-12-07T14:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и военнослужащего Егора Фирсова."На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов", — рассказал он.По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют свои наступления на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что российские силы в Часовом Яре закрепились в районе административных зданий.Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20241207/mash-1987858947.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ

Фирсов: ВСУ скоро потеряют еще пять городов

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области, сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады и военнослужащего Егора Фирсова.
"На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов", — рассказал он.
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Вчера, 09:38
По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют свои наступления на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.
Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что российские силы в Часовом Яре закрепились в районе административных зданий.
Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
6 декабря, 08:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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