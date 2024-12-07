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Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом - РИА Новости, 07.12.2024
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о давней встрече с Дональдом Трампом, который назвал тогда Эрмитаж лучшим музеем в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:10
2024-12-07T16:10
2024-12-07T17:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о давней встрече с Дональдом Трампом, который назвал тогда Эрмитаж лучшим музеем в мире. "Очень много звучит претензий к Эрмитажу и ко мне лично... Это не новая (претензия), она была раньше - что директор Эрмитажа Пиотровский... встречался с Дональдом Трампом. Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было еще до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда меня ему представили, сказал: Эрмитаж - это в целом лучший музей в мире. Что очень приятно. Во-первых, это означает, что он был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, и многих других", - рассказал Пиотровский журналистам. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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дональд трамп, михаил пиотровский, барак обама, государственный эрмитаж, россия, санкт-петербург
Культура, Дональд Трамп, Михаил Пиотровский, Барак Обама, Государственный Эрмитаж, Россия, Санкт-Петербург
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом
Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: Трамп назвал наш музей лучшим в мире