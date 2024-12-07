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Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом - РИА Новости, 07.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:10 07.12.2024 (обновлено: 17:01 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/ermitazh-1987898673.html
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом - РИА Новости, 07.12.2024
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о давней встрече с Дональдом Трампом, который назвал тогда Эрмитаж лучшим музеем в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:10
2024-12-07T17:01
культура
дональд трамп
михаил пиотровский
барак обама
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о давней встрече с Дональдом Трампом, который назвал тогда Эрмитаж лучшим музеем в мире. "Очень много звучит претензий к Эрмитажу и ко мне лично... Это не новая (претензия), она была раньше - что директор Эрмитажа Пиотровский... встречался с Дональдом Трампом. Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было еще до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда меня ему представили, сказал: Эрмитаж - это в целом лучший музей в мире. Что очень приятно. Во-первых, это означает, что он был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, и многих других", - рассказал Пиотровский журналистам. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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дональд трамп, михаил пиотровский, барак обама, государственный эрмитаж, россия, санкт-петербург
Культура, Дональд Трамп, Михаил Пиотровский, Барак Обама, Государственный Эрмитаж, Россия, Санкт-Петербург
Гендиректор Эрмитажа рассказал о давней встрече с Трампом

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: Трамп назвал наш музей лучшим в мире

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о давней встрече с Дональдом Трампом, который назвал тогда Эрмитаж лучшим музеем в мире.
"Очень много звучит претензий к Эрмитажу и ко мне лично... Это не новая (претензия), она была раньше - что директор Эрмитажа Пиотровский... встречался с Дональдом Трампом. Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было еще до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда меня ему представили, сказал: Эрмитаж - это в целом лучший музей в мире. Что очень приятно. Во-первых, это означает, что он был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, и многих других", - рассказал Пиотровский журналистам.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
В Петербурге задержали жителя Подмосковья, решившего посидеть на троне в Эрмитаже. 6 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон
6 декабря, 20:36
 
КультураДональд ТрампМихаил ПиотровскийБарак ОбамаГосударственный ЭрмитажРоссияСанкт-Петербург
 
 
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