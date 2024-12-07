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Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР
Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024
Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР
Ленинградская область восстановила более 35 километров дорог в подшефном Енакиево в ДНР в 2024 году и помогла в восстановлении асфальтобетонного завода,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:52
2024-12-07T20:52
2024-12-07T20:52
ленинградская область
общество
енакиево
ленинградская область
жкх
донецкая народная республика
александр дрозденко
сергей харлашкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Ленинградская область восстановила более 35 километров дорог в подшефном Енакиево в ДНР в 2024 году и помогла в восстановлении асфальтобетонного завода, сообщает пресс-служба областного правительства. "В 2024 году Ленобласть восстановила семь улиц общей протяженностью более 35 километров: Коммунистическую, Бунина, Осипенко, Ермишина, Ревкомовскую, улицу Правды в Карло-Марксово и трассу Енакиево - Никишино", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что делегация Ленобласти проинспектировала отремонтированные дороги и асфальтобетонный завод в Енакиево. "Проделан большой объем работ. Появились новые направления движения, сделали акцент на выводе потока из центра города. Дорожники отлично отработали. Губернатор Александр Дрозденко отметил их работу благодарственными письмами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов добавил, что регион продолжит работу в Енакиево в 2025 году. "Все ремонтные работы на дорожных объектах проводились с использованием асфальта, произведенного на асфальтобетонном заводе, который Ленобласть открыла в 2024 году. В скором времени на территории завода планируется установить линию по производству бордюрного камня, чтобы иметь возможность вести весь цикл дорожных работ", - отметил Седов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, енакиево, ленинградская область, жкх, донецкая народная республика, александр дрозденко, сергей харлашкин
Ленинградская область , Общество, Енакиево, Ленинградская область, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко, Сергей Харлашкин
Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР
Ленобласть восстановила 7 улиц протяженностью 35 км в подшефном Енакиево в ДНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Ленинградская область восстановила более 35 километров дорог в подшефном Енакиево в ДНР в 2024 году и помогла в восстановлении асфальтобетонного завода, сообщает пресс-служба областного правительства.
«
"В 2024 году Ленобласть восстановила семь улиц общей протяженностью более 35 километров: Коммунистическую, Бунина, Осипенко, Ермишина, Ревкомовскую, улицу Правды в Карло-Марксово и трассу Енакиево
- Никишино", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что делегация Ленобласти проинспектировала отремонтированные дороги и асфальтобетонный завод в Енакиево.
"Проделан большой объем работ. Появились новые направления движения, сделали акцент на выводе потока из центра города. Дорожники отлично отработали. Губернатор Александр Дрозденко
отметил их работу благодарственными письмами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области
по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин
.
Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов добавил, что регион продолжит работу в Енакиево в 2025 году.
"Все ремонтные работы на дорожных объектах проводились с использованием асфальта, произведенного на асфальтобетонном заводе, который Ленобласть открыла в 2024 году. В скором времени на территории завода планируется установить линию по производству бордюрного камня, чтобы иметь возможность вести весь цикл дорожных работ", - отметил Седов.