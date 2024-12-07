https://ria.ru/20241207/dorogi-1987931993.html

Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР

Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024

Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР

Ленинградская область восстановила более 35 километров дорог в подшефном Енакиево в ДНР в 2024 году и помогла в восстановлении асфальтобетонного завода,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T20:52

2024-12-07T20:52

2024-12-07T20:52

ленинградская область

общество

енакиево

ленинградская область

жкх

донецкая народная республика

александр дрозденко

сергей харлашкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/85/1551948508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_473c81eb22dad6a45f6dcb9457fc8c31.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Ленинградская область восстановила более 35 километров дорог в подшефном Енакиево в ДНР в 2024 году и помогла в восстановлении асфальтобетонного завода, сообщает пресс-служба областного правительства. "В 2024 году Ленобласть восстановила семь улиц общей протяженностью более 35 километров: Коммунистическую, Бунина, Осипенко, Ермишина, Ревкомовскую, улицу Правды в Карло-Марксово и трассу Енакиево - Никишино", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что делегация Ленобласти проинспектировала отремонтированные дороги и асфальтобетонный завод в Енакиево. "Проделан большой объем работ. Появились новые направления движения, сделали акцент на выводе потока из центра города. Дорожники отлично отработали. Губернатор Александр Дрозденко отметил их работу благодарственными письмами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов добавил, что регион продолжит работу в Енакиево в 2025 году. "Все ремонтные работы на дорожных объектах проводились с использованием асфальта, произведенного на асфальтобетонном заводе, который Ленобласть открыла в 2024 году. В скором времени на территории завода планируется установить линию по производству бордюрного камня, чтобы иметь возможность вести весь цикл дорожных работ", - отметил Седов.

енакиево

ленинградская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, енакиево, ленинградская область, жкх, донецкая народная республика, александр дрозденко, сергей харлашкин