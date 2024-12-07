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Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания - РИА Новости, 07.12.2024
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22:11 07.12.2024 (обновлено: 22:34 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/dagestan-1987937313.html
Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания
Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания - РИА Новости, 07.12.2024
Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания
Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания, решается вопрос об их аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:11
2024-12-07T22:34
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания, решается вопрос об их аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.Силовики в Дагестане задержали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших крупный теракт. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли оружие, два самодельных взрывных устройства, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы."Задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.На видео, предоставленном УФСБ, задержанные признались, что хранили у себя воду, электроспички и ацетон для изготовления взрывчатых веществ."Вода и электроспички... ацетон... предназначались для детонатора... планировали готовить взрывчатое устройство", - сказал один из задержанных.Второй террорист подтвердил, что они собирались изготавливать взрывчатые вещества.Следственное подразделение УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936172.html
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происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания

УФСБ: 12 задержанных в Дагестане террористов дают признательные показания

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания, решается вопрос об их аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
Силовики в Дагестане задержали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших крупный теракт. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли оружие, два самодельных взрывных устройства, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы.
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"Задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.
На видео, предоставленном УФСБ, задержанные признались, что хранили у себя воду, электроспички и ацетон для изготовления взрывчатых веществ.
"Вода и электроспички... ацетон... предназначались для детонатора... планировали готовить взрывчатое устройство", - сказал один из задержанных.
Второй террорист подтвердил, что они собирались изготавливать взрывчатые вещества.
Следственное подразделение УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
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