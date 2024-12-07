https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт - РИА Новости, 07.12.2024

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T21:46

2024-12-07T21:46

2024-12-07T22:16

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт", — подчеркнули в ведомстве.У задержанных изъяли стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью по килограмму в тротиловом эквиваленте, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в одну тонну и боеприпасы. Обнаруженные СВУ уничтожили на месте.Подозреваемые уже дают признательные показания, решается вопрос об их аресте.

https://ria.ru/20241203/zaes-1987101320.html

россия

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происшествия, россия, республика дагестан