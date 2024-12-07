https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987850745.html

В Воронеже уничтожили украинский беспилотник

В Воронеже уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024

В Воронеже уничтожили украинский беспилотник

Один БПЛА уничтожен в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T06:13

2024-12-07T06:13

2024-12-07T06:13

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "За период опасности дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА был обнаружен и уничтожен в Воронеже. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Также губернатор объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе, которая продлилась около 2,5 часа.

https://ria.ru/20241206/bpla-1987828407.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)