https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987850745.html
В Воронеже уничтожили украинский беспилотник
В Воронеже уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024
В Воронеже уничтожили украинский беспилотник
Один БПЛА уничтожен в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:13
2024-12-07T06:13
2024-12-07T06:13
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен в Воронеже, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "За период опасности дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА был обнаружен и уничтожен в Воронеже. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Также губернатор объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе, которая продлилась около 2,5 часа.
https://ria.ru/20241206/bpla-1987828407.html
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происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже уничтожили украинский беспилотник
ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронеже