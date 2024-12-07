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В графике Байдена на субботу не оказалось публичных мероприятий - РИА Новости, 07.12.2024
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05:48 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/bayden-1987849648.html
В графике Байдена на субботу не оказалось публичных мероприятий
В графике Байдена на субботу не оказалось публичных мероприятий - РИА Новости, 07.12.2024
В графике Байдена на субботу не оказалось публичных мероприятий
В графике президента США Джо Байдена на субботу не оказалось никаких публичных мероприятий, которые могли помешать ему посетить Париж для участия в церемонии... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:48
2024-12-07T05:48
в мире
париж
франция
сша
джо байден
эммануэль макрон
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. В графике президента США Джо Байдена на субботу не оказалось никаких публичных мероприятий, которые могли помешать ему посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, хотя ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила отказ главы государства лететь во Францию "конфликтом в расписании". "В субботу у президента не запланировано никаких публичных мероприятий", - указано в опубликованном графике Байдена на субботу. Также не сообщается ни о каких закрытых брифингах или иных встречах на этот день. В воскресенье Байден должен принять в Белом доме лауреатов Кеннеди-центра, однако мероприятие начнется только в 16.30 по местному времени (00.30 мск понедельника). Ранее Жан-Пьер заявила журналистам, что Байден отказался от приглашения посетить Францию, где будут присутствовать избранный американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский, отправив вместо себя супругу Джилл. Пресс-секретарь Белого дома объяснила решение Байдена не ехать в Париж "конфликтом в расписании". Согласно расписанию первой леди США, Джилл Байден будет присутствовать на церемонии открытия Нотр-Дама в субботу в 19:00 по местному времени (21:00 мск), после чего у нее запланирован прием с французской президентской четой в Елисейском дворце. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
https://ria.ru/20241203/tramp-1986998070.html
https://ria.ru/20241202/parizh-1986778348.html
https://ria.ru/20241205/bayden-1987448241.html
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в мире, париж, франция, сша, джо байден, эммануэль макрон, карин жан-пьер
В мире, Париж, Франция, США, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Карин Жан-Пьер
В графике Байдена на субботу не оказалось публичных мероприятий

В субботнем графике Байдена нет мероприятий, мешающих быть на открытии Нотр-Дама

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. В графике президента США Джо Байдена на субботу не оказалось никаких публичных мероприятий, которые могли помешать ему посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, хотя ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила отказ главы государства лететь во Францию "конфликтом в расписании".
"В субботу у президента не запланировано никаких публичных мероприятий", - указано в опубликованном графике Байдена на субботу.
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Также не сообщается ни о каких закрытых брифингах или иных встречах на этот день.
В воскресенье Байден должен принять в Белом доме лауреатов Кеннеди-центра, однако мероприятие начнется только в 16.30 по местному времени (00.30 мск понедельника).
Ранее Жан-Пьер заявила журналистам, что Байден отказался от приглашения посетить Францию, где будут присутствовать избранный американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский, отправив вместо себя супругу Джилл. Пресс-секретарь Белого дома объяснила решение Байдена не ехать в Париж "конфликтом в расписании".
Согласно расписанию первой леди США, Джилл Байден будет присутствовать на церемонии открытия Нотр-Дама в субботу в 19:00 по местному времени (21:00 мск), после чего у нее запланирован прием с французской президентской четой в Елисейском дворце.
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Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря.
На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
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