В Ленинградский зоопарк привезли самца паки
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении самца паки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении нового питомца – самца паки.
"В наш зоопарк приехал самец паки по имени Гринхарт. Сейчас ему всего 4 месяца, он активно растёт и прибавляет в весе", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
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Пака – это грызун из семейства паковых размером примерно 60-80 сантиметров в длину и весом до 12-14 килограммов. В дикой природе пака живет вблизи водоемов в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки.
Зоопарк сообщает, что Гринхарту нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и полностью освоиться. Пака живет в одном вольере с ленивцами и дурукули в павильоне "Приматы". Это очень скрытный зверек и ведет в основном ночной образ жизни.
"У Гринхарта есть личный тренер, который обучает его взвешиваться, заходить в переноску и привыкать к касаниям, чтобы в дальнейшем животное не испытывало стресс при ветеринарном осмотре. Своего тренера он очень любит и не боится, а к остальным пока не привык, может нарычать", - отмечают в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.